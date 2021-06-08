В штате Вашингтон за прививку от ковида будут давать бесплатный косяк марихуаны

Американский штат Вашингтон одобрил временное (до 12 июля) поощрение для делающих прививку от ковида: бесплатный косяк марихуаны.





Предложение касается только людей старше 21 года.





К настоящему времени прививку от ковида сделали около половины американцев, пик энтузиазма пришёлся на апрель, но дальше дело заметно замедлилось, и планы президента Байдена ко Дню независимости (4 июля) вакцинировать 70% американцев оказались под угрозой.





Три четверти нежелающих делать прививку американцев говорят, что не поменяют своё решение ни в каком случае. В качестве стимула американские власти придумывают самые разнообразные ухищрения -- от розыгрыша стипендиальных программ и приглашений в Белый Дом до бесплатной марихуаны.

Между тем, управляемые республиканцами штаты, например, Техас , вводят запрещения при каких бы то ни было условиях требовать от людей подтверждение вакцинации от ковида, поскольку люди не должны сталкиваться с такими ограничениями их прав.



