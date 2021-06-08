 

В штате Вашингтон за прививку от ковида будут давать бесплатный косяк марихуаны

Американский штат Вашингтон одобрил временное (до 12 июля) поощрение для делающих прививку от ковида: бесплатный косяк марихуаны.

Предложение касается только людей старше 21 года.

К настоящему времени прививку от ковида сделали около половины американцев, пик энтузиазма пришёлся на апрель, но дальше дело заметно замедлилось, и планы президента Байдена ко Дню независимости (4 июля) вакцинировать 70% американцев оказались под угрозой.

Три четверти нежелающих делать прививку американцев говорят, что не поменяют своё решение ни в каком случае. В качестве стимула американские власти придумывают самые разнообразные ухищрения -- от розыгрыша стипендиальных программ и приглашений в Белый Дом до бесплатной марихуаны. 
 
Между тем, управляемые республиканцами штаты, например, Техас, вводят запрещения при каких бы то ни было условиях требовать от людей подтверждение вакцинации от ковида, поскольку люди не должны сталкиваться с такими ограничениями их прав. 

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APN.ru