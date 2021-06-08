 

В Европе задержали более 800 человек за наркотики и насильственные преступления

 

В шестнадцати европейских странах прошла масштабная операция при участии Европейского полицейского агентства. Были проведены обыски по более чем семистам адресам, задержаны более восьмисот подозреваемых, изъято почти сорок тонн наркотических веществ и 250 единиц огнестрельного оружия. 

Прокуратура во Франкфурте-на-Майне сообщила о задержании более 70 человек, в Финляндии в рамках операции были задержаны около 100 человек. "В ходе предварительных расследований, связанных с проведением операции, в Финляндии было изъято свыше 500 кг наркотических веществ, десятки единиц оружия и денежные купюры на сотни тысяч евро. Кроме того, финские власти задержали почти 100 человек", - говорится в сообщении Центральной криминальной полиции Финляндии. 

В Норвегии задержаны семь человек, в Швеции сообщила -- 155 человек. "Полиция нанесла один из крупнейших на сегодняшний день ударов по насильственным преступлениям и преступлениям, связанным с наркотиками, и предотвратила около десяти убийств. К настоящему моменту в ходе операций в рамках предварительного расследования в Швеции задержаны 155 человек", - говорится в заявлении шведской полиции.


 


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