 

Море близ Стамбула покрылось плёнкой из слизи

Мраморное море (расположено между Чёрным и Эгейским) близ Стамбула покрылось плёнкой из слизи -- такой густой, какой прежде не отмечалось в истории регистрируемых наблюдений.
Гелеобразная серо-зелёная плёнка у побережья, где имеются крупные города, возникает естественным путём из-за бесконтрольного роста фитопланктона, который стимулируется загрязнением (в данном случае имел место слив неочищенных канализационных вод) или повышением температуры. Для морских обитателей это опасно, поскольку доступ кислорода в воду затруднён. Плохо это и для рыбаков: плёнка забивает лодочные моторы. Даже крупные суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью. 

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APN.ru