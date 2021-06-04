Итальянский художник продал невидимую статую за 13 000 фунтов
- 04.06.2021, 17:17,
- Новости
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Итальянец Сальваторе Гарау (Garau) продал невидимую скульптуру с названием "Я есмь" за 13 000 и дал покупателю сертификат, удостоверяющий, что она существует.
Итальянец описал своё произведение, представляющее собой очерченный квадрат пять на пять футов, как "вакуум", потому что "вакуум -- это не что иное как пространство, полное энергии".
В прошлом он уже продал невидимую скульптуру с названием "Созерцающий Будда".
Имя покупателя не разглашается.