 

Итальянский художник продал невидимую статую за 13 000 фунтов

Итальянец Сальваторе Гарау (Garau) продал невидимую скульптуру с названием "Я есмь" за 13 000 и дал покупателю сертификат, удостоверяющий, что она существует.
Итальянец описал своё произведение, представляющее собой очерченный квадрат пять на пять футов, как "вакуум", потому что "вакуум -- это не что иное как пространство, полное энергии".
В прошлом он уже продал невидимую скульптуру с названием "Созерцающий Будда".
Имя покупателя не разглашается. 
 

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