Итальянский художник продал невидимую статую за 13 000 фунтов

продал невидимую скульптуру с названием "Я есмь" за 13 000 и дал покупателю сертификат, удостоверяющий, что она существует. Итальянец Сальваторе Гарау (Garau)

Итальянец описал своё произведение, представляющее собой очерченный квадрат пять на пять футов, как "вакуум", потому что "вакуум -- это не что иное как пространство, полное энергии".

В прошлом он уже продал невидимую скульптуру с названием "Созерцающий Будда".

Имя покупателя не разглашается.



