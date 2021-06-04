Женщина с травмой головы, которой отказали в госпитализации, умерла у входа в больницу

Жительница Сыктывкара умерла у больницы Эжвинского района, где ей отказали в госпитализации, несмотря на открытую травму головы.

49-летняя Елена Харчилаева поступила в больницу 26 мая с открытой травмой головы и в состоянии алкогольного опьянения; ей сделали КТ и обработали раны, но в госпитализации отказали. Она вышла из больницы и пропала.

29 мая её начали искать добровольцы отряда «Лиза Алерт». Спустя два дня женщину нашли мёртвой рядом с входом в больницу, "где часто бывают дворники".

В больнице начали внутреннее расследование, чтобы выяснить, можно ли было отпускать женщину.