Путин назвал лучшие по качеству жизни регионы России

Президент Путин рассказал о создании национального рейтинга качества жизни субъектов федерации. По совокупности показателей лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, ХМАО, Санкт-Петербург. Путин считает это закономерным, поскольку эти регионы — "традиционные центры деловой активности, в которые вкладываются серьезные ресурсы в развитие инфраструктуры для людей".

Однако по развитию образования в числе лучших оказалась Мордовия, по условиям для открытия и ведения своего дела — Удмуртия, по социальной защищённости — Новгородская область.

По такому показателю, как желание граждан связать свою жизнь и жизнь своих детей с регионом, лучшими стали Севастополь и Калининградская область.

