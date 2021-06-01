Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Общество русской культуры Республики Татарстан всегда выступало за сохранение памяти о наших предках, совершавших ратные, трудовые и иные подвиги во имя благих идей и лучшей будущей жизни нас, их потомков. Однако «лучшее» порой понималось разными сообществами граждан по-разному, хотя живём мы все на общей территории и в едином государстве, включая татар мусульман.

Фактом является то, что воевавшие между собой в боях во время взятия Казани в 1552 г. люди были практически все верующими, в абсолютном большинстве двух конфессий – православной и мусульманской. В традициях обеих этих конфессий принято поминать погибших в боях воинов, и это поминовение является долгом каждого из нас, их потомков. Но фактом является и то, что последние почти пять столетий все мы вместе живём в общем для нас государстве-отечестве, в России. В этой связи представляются деструктивными призывы поминать отдельно «защитников» и отдельно «нападавших», поскольку в этом изначально заложено противопоставление друг другу нас, потомков тех воинов, при том, что все мы сегодня сообща созидаем и оберегаем наше общее Отечество – Россию.

В связи со сказанным представляется единственно верным «симметричное» религиозное поминовение с исключением каких-либо искусственных и лукавых дефиниций:

- православных воинов, павших при взятии Казани;

- воинов мусульман, павших при взятии Казани.

Следует подчеркнуть, что представители как одной, так и другой конфессий участвовали в боевых действиях в тех боях с обеих сторон. Более того, по объективным данным мусульман в войске Ивана Грозного было больше, чем внутри осаждаемой им крепости - Казани. Таким образом, поминовение должно совершаться лишь по признаку вероисповедания погибших, а не по их принадлежности к тому или иному стану. При этом риторика «защитники» и «нападавшие» (читай захватчики?) должна быть, как представляется, категорически исключена из лексического оборота. Иное является стимулом для разделения на «своих» и «чужих» и ожесточения между этими до сих пор, к сожалению, искусственно формируемыми в некоторых национал-сепаратистских кругах, группами.

В православной традиции допускается поминовение душ усопших, не принявших при жизни обряд крещения, в том числе иноверцев, на домашней молитве, к чему мы призываем в меру возможностей каждого православного христианина наряду с поминовением за веру, царя и отечество при взятии Казани живот свой положивших православных воинов. К тому же призываем и мусульман, считая, что только такое религиозное поминовение даст примирение, а иное способно привести лишь к постоянно углубляемому противостоянию, вредному для страны и её народов.

Вообще, считаем, что жить полтысячелетия в одной стране, под одной крышей, и при этом столетиями держать фигу в кармане, а тем более камень за пазухой не допустимо, пора прекратить практику стимулирования реваншистских настроений, не имеющих в нашей стране уже давно никаких перспектив! Общество должно быть уверено, что в тяжёлый момент не получит удара в спину, изнутри. В этой связи предложение ежегодно отмечать религиозный «Хэтер коне» («день памяти»), посвященный именно и только памяти павших татар при взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году выглядит как попытка поставить татарское мусульманское общество на шаткий путь исторических манипуляций.

Очевиден вопрос: манипуляций КЕМ и С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

Общество русской культуры уверенно, что день поминовения воинов обеих конфессий, погибших при штурме Казани в 1552 г., может существовать как исторически обоснованный именно и только на условиях паритетного участия в поминовении представителей обеих этих конфессий, и, что логично, священноначалия, в единый день и максимально согласованно. Исключить экуменизм и неуместную религиозную эклектику при этом совершенно не представляется проблематичным.

Призываем ДУМ РТ, его Совет аксакалов, православное сообщество и священноначалие, все слои общественности – как татарской мусульманской, так и русской православной, к конструктивному взаимному диалогу в данной тонкой сфере с целью сохранения памяти о наших воинах и укрепления мира и согласия во имя будущего страны и наших потомков.

Председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отделения Русского собрания

М. Ю. Щеглов

Председатель Межрегионального общественного движения «За сохранение духовных

и нравственных ценностей России»

Н.Ф. Боровик