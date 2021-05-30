Руссо туристо, облико политико





"Вы из России? Акцент такой у вас... Ваши уже приезжают? Мы так вас ждём!" Владелец небольшого магазина на торговой улице в центре Лиона расстроился, узнав, что акцент его не обманул, но туристов пока нет и не будет. "Русские так хорошо покупают! С ними одно удовольствие работать! -- добавляет мсье. -- Мы наконец открылись, у меня были сбережения, поэтому выжили. А тут вокруг всё плачевно, да вы и сами видите..."







Многие магазины в Лионе и окрестностях не дожили до снятия карантинных мер, есть и такие, которые поменяли владельца, а с ним -- и ассортимент. В выигрыше оказались крупные ритейлеры, которые и до нынешнего кризиса успешно "пожирали" мелких коммерсантов, как их называют во Франции, а также, конечно, онлайн-торговля. В любом случае, даже при обнадёживающих знаках посткарантинного оживления, в преддверии сезона отпусков бизнес смотрит в сторону иностранных туристов, а российские гости, пожалуй, остаются одними из самых желанных. "Наш Лазурный берег всегда привлекал россиян, у многих там недвижимость. И этой взаимной любви не один век! Это историческое единение Франции и России, -- считает французский журналист из Лиона Кристоф. -- Высокий курс евро из-за санкций и до пандемии оставил нашу Ривьеру без привычных "российских" вливаний. Сегодня, когда затеплилась надежда на приезд самых верных "северных франкофонов", политики ЕС во главе с Макроном сцепились с Москвой из-за Белоруссии..."







Новый виток напряжённости в отношениях Брюсселя с Москвой, когда европейские авиакомпании широким жестом раскидали и наотменяли рейсы, зачастую вместе с уже приготовившимися ко взлёту пассажирами, у французов вызывает недоумение и возмущение. Оно сродни тому, когда Париж отказался в угоду политическим играм от сделки по "Мистралям" и был вынужден выплатить неустойку.





