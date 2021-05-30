 

Руссо туристо, облико политико


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Вы из России? Акцент такой у вас... Ваши уже приезжают? Мы так вас ждём!" Владелец небольшого магазина на торговой улице в центре Лиона расстроился, узнав, что акцент его не обманул, но туристов пока нет и не будет. "Русские так хорошо покупают! С ними одно удовольствие работать! -- добавляет мсье. -- Мы наконец открылись, у меня были сбережения, поэтому выжили. А тут вокруг всё плачевно, да вы и сами видите..."

Многие магазины в Лионе и окрестностях не дожили до снятия карантинных мер, есть и такие, которые поменяли владельца, а с ним -- и ассортимент. В выигрыше оказались крупные ритейлеры, которые и до нынешнего кризиса успешно "пожирали" мелких коммерсантов, как их называют во Франции, а также, конечно, онлайн-торговля. В любом случае, даже при обнадёживающих знаках посткарантинного оживления, в преддверии сезона отпусков бизнес смотрит в сторону иностранных туристов, а российские гости, пожалуй, остаются одними из самых желанных. "Наш Лазурный берег всегда привлекал россиян, у многих там недвижимость. И этой взаимной любви не один век! Это историческое единение Франции и России, -- считает французский журналист из Лиона Кристоф. -- Высокий курс евро из-за санкций и до пандемии оставил нашу Ривьеру без привычных "российских" вливаний. Сегодня, когда затеплилась надежда на приезд самых верных "северных франкофонов", политики ЕС во главе с Макроном сцепились с Москвой из-за Белоруссии..."

Новый виток напряжённости в отношениях Брюсселя с Москвой, когда европейские авиакомпании широким жестом раскидали и наотменяли рейсы, зачастую вместе с уже приготовившимися ко взлёту пассажирами, у французов вызывает недоумение и возмущение. Оно сродни тому, когда Париж отказался в угоду политическим играм от сделки по "Мистралям" и был вынужден выплатить неустойку.

"Деньги есть деньги (l'argent c'est l'argent), -- делится своими мыслями бизнесмен из города Тур (долина Луары) Жан-Пьер. -- Наш президент зарабатывает себе предвыборные очки перед электоратом левых и молодёжи, которой мозги промыли всякой недееспособной, но звонкой ерундой типа "либеральных ценностей", "солидарности" и "свободы", забывая, что и у этих терминов есть своя цена. И эту цену платят французский бизнес и средний класс, которые и так не знают, как выкарабкаться из пандемических потерь. А теперь он рейсы отменяет... Надеюсь, что его энергии надолго не хватит и через две недели все забудут о самолётной истории".

Впрочем, сам президент Макрон не далее чем во вторник на саммите ЕС отметил, что не стоит усиливать давление на Россию только за то, что она не идёт на уступки: "С Россией политику прогрессирующих санкций в отношении замороженной ситуации нельзя назвать эффективной политикой. Нам необходимо очень глубоко переосмыслить наши отношения с Россией, чтобы не просто реагировать в какой-то момент..."

Пока Париж собирается "переосмысливать" отношения, нелишне напомнить о том, какую сумму в бюджет другого привлекательного региона -- Иль-де-Франс -- приносили туристы из РФ до начала пандемии. 
 
 
За 2019 год россияне внесли в столичный бюджет 343,5 млн евро, в среднем потратив на посещение Парижа и окрестностей 914 евро на человека. 93% россиян посещали исторические и культурные достопримечательности, 98% остались довольны поездкой, а 73% гостей дали себе слово снова вернуться в Париж. Стоит ли разбрасываться такими туристами? После введения санкций во многих популярных среди приезжих регионах, например, винодельческом Божоле, российских туристов заменили немецкие и китайские. Местные жители рады им, но хотели бы, чтобы туристов интересовало не только вино.

"Нам политика не интересна, мы любим русских туристов, -- улыбается хозяин магазина знаменитого на весь мир лионского шёлка. -- Мы всех ценим, разумеется, но русские нам правда нравятся. Я говорю как коммерсант, конечно! Ведь они с лёгкостью расстаются с деньгами, им нравится делать покупки, выбирать подарки. И ассортимент мы для них подобрали, смотрите: здесь шарфы с принтами картин Шагала, Ван Гога, видов Лиона и Парижа... Глядя на россиян, вспоминается добрая старая Франция... Сегодня всё иначе: одеваются кое-как, считают копейки, цветов -- и тех любимой не купят... И дело не в кризисе... Может, в Париже не так, но тут потерян вкус к изящной жизни, к красивым вещам... Люди готовы тратить деньги только на рестораны."

"Французы любят всем вокруг читать нравоучения, считая себя оплотом и гарантом европейской цивилизации, -- отмечает с усмешкой Франк, занимающийся недвижимостью. -- И Макрон -- продолжатель этой традиции, "faire de la morale". И вряд ли ему удастся как-то повлиять на ситуацию. Правда, если он не будет этого делать, разыгрывать "моральную" карту, то сами французы его вряд ли поймут. Ну что вы хотите: выборы на носу. Не появись этого чёртова самолёта, он бы использовал что-то другое. Крутится человек, как уж на сковороде, в попытках угодить и левому, и правому электорату. Получается? Увы, не очень... Кстати, кажется, публичная казнь иранского журналиста в декабре вызвала не такую волну негодования, как нынешняя ситуация..."

Возможно, самолёт пролетел как нельзя кстати, чтобы снова сделать Россию главным блюдом на брюссельской кухне: не далее как в конце июня заканчивается действие санкций по поводу Крыма, если они не будут продлены ещё на год. Членам Евросоюза снова придётся принимать решения, которые не приносят дивиденды, как показала практика, ни одной из сторон, и становятся яблоком бизнес-раздора между европейскими тяжеловесами.

В соседней Испании, чьё слово не настолько весомо в кулуарах Брюсселя, как французское, вообще стараются о политике не вспоминать.  Популярные среди российских туристов пляжи Коста Брава, Коста дель Соль и Коста Дорада видят сны на русском языке, но просыпаются в нерадужной реальности: Каталония готова принимать вакцинированных гостей из России хоть сейчас, но проблема с признанием ЕМА вакцины "Спутник V" отодвигает сроки.   

Михаил Сидоров, представитель Каталонского агентства по туризму в РФ, считает наиболее вероятной перспективу приезда туристов из РФ в августе
 
 
В то же время министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, представляя кампанию "Вы заслуживаете Испанию", надеется на то, что Испания вновь станет одним из самых популярных направлений среди россиян. Ещё в марте представители турбизнеса обратились к правительству страны с просьбой смягчить меры для приёма туристов из РФ, а с 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновил приём документов на оформление шенгенских виз. Впрочем, несмотря на то, что Мадрид ведёт переговоры с Брюсселем на тему открытия испанских направлений для россиян, въехать пока туристы не из стран Евросоюза сюда не могут. Регулярные авиарейсы пока не выполняются. Многие россияне, которые стали владельцами недвижимости как во Франции, так и в Испании, приехать свободно без европейских документов тоже не могут.

"Нам всё равно -- пусть политики друга друга хоть поубивают, -- говорит каталонец Франсиско из Барселоны. -- Мы простые люди, мы работаем тоже для простых людей, которые хотят приехать на море, отдохнуть, развлечься, поесть нашей рыбы, выпить нашу сангрию, сходить в наши музеи. А они политизировали вакцины, путешествия, просто взяли нас в заложники со всех сторон! Приезжайте, русские, мы вас ждём! И никакой политики!" 




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