В Лондоне прошла многотысячная демонстрация против ковидных регуляций и паспортов

аботодатели будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу – те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей – не менее 10% сотрудников".

"Р аботодатели будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу – те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей – не менее 10% сотрудников".

Предполагается, что это "разорвёт цепочку возможного заражения в трудовых коллективах".

Между тем уже сейчас приходят сообщения (например, из Петербурга), что привитые болеют наравне с непривитыми:

"Новая специфика — появились пациенты после сделанных прививок. И с первой, и с двумя дозами поступают, и с пневмонией, и с просто ковидом. Болезнь переносят так же, как и остальные".



