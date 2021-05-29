 

В Лондоне прошла многотысячная демонстрация против ковидных регуляций и паспортов

В столице Британии прошла многолюдная демонстрация против ковидных ограничений и принудительной вакцинации. Счёт участников визуально идёт на десятки тысяч (полиция говорит о тысячах, сами участники -- о сотне тысяч). Люди без масок прошли по улицам Лондона с лозунгами "Моё тело -- мой выбор", "У вас нет власти над нами", "Мы не подопытные мыши", "Нет вакцинному паспорту", "Прекратите вакцинацию детей", "Пусть дети знают, что я не молчал", "Нет локдаунам, маскам, вакцинным паспортам", "Освободи своё лицо", "Мы не против масок, это вы против лиц" и т.д. 
 
В России вакцинация от ковида формально не является обязательной, однако некоторые работодатели используют различные средства для принуждения своих сотрудников. Например, в Ульяновской области работодателей обязывают переводить невакцинированных работников на удалённый режим:
аботодатели будут разделены на две группы: в первую войдут те организации и ИП, где вакцинированы или переболели менее 60% работников, во вторую группу – те, где иммунитет имеют более 60% сотрудников. Первая группа будет обязана перевести на удаленный режим работы не менее 40% не вакцинированных работников от штатной численности, включая всех сотрудников из числа группы риска и беременных женщин, вторая категория работодателей – не менее 10% сотрудников". 
Предполагается, что это "разорвёт цепочку возможного заражения в трудовых коллективах".

 

Между тем уже сейчас приходят сообщения (например, из Петербурга), что привитые болеют наравне с непривитыми:

"Новая специфика — появились пациенты после сделанных прививок. И с первой, и с двумя дозами поступают, и с пневмонией, и с просто ковидом. Болезнь переносят так же, как и остальные".
 



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