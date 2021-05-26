 

США и Китай обвинили друг друга в происхождении ковида

В США набирает обороты тема "ковид вызван утечкой из уханьской лаборатории". Эту тему ещё в прошлом году формулировал тогдашний президент Дональд Трамп, но тогда она не получила развития. Теперь же её подхватили американские либеральные СМИ, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи теперь считает эту версию "возможной" и сообщает, что уханьской лаборатории было выдано 600 000 долларов на исследование передачи вируса от летучих мышей человеку, а министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра настаивает на том, чтобы ВОЗ более пристально расследовала версию китайского происхождения вируса, хотя в феврале или марте команда Байдена прекратила такое расследование.
 
В свою очередь Китай требует обеспечить доступ на военную базу Форт-Детрик и другие биолаборатории США, с целью поиска там следов происхождения ковида. 
 
Ни одна версия, впрочем, не объясняет, каким образом антитела к ковиду оказались в образцах крови, которые взял миланский Институт опухолей в северной Италии ещё в сентябре 2019 года. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Какое место у интеллектуалов в России?

Какое место у интеллектуалов в России?

Об авторитетах

Об авторитетах

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

США и Китай обвинили друг друга в происхождении ковида

  • 19:08
  • 53

Условия в ведомственных общежитиях приравняли к социальному найму

  • 18:12
  • 100

Адвокатам запретили приносить в колонии телефоны и диктофоны

  • 17:42
  • 117

62% американцев хотят повышения заработной платы до 15 долларов в час

  • 16:50
  • 116

В Харькове отменили решение о региональном статусе русского языка

  • 16:14
  • 123
Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru