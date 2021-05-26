США и Китай обвинили друг друга в происхождении ковида

В США набирает обороты тема "ковид вызван утечкой из уханьской лаборатории". Эту тему ещё в прошлом году формулировал тогдашний президент Дональд Трамп, но тогда она не получила развития. Теперь же её подхватили
американские либеральные СМИ, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи теперь считает эту версию "возможной" и сообщает
, что уханьской лаборатории было выдано 600 000 долларов на исследование передачи вируса от летучих мышей человеку, а министр здравоохранения и социальных служб США Ксавьер Бесерра настаивает
на том, чтобы ВОЗ более пристально расследовала версию китайского происхождения вируса, хотя в феврале или марте команда Байдена прекратил
а такое расследование.
Ни одна версия, впрочем, не объясняет, каким образом антитела к ковиду оказались
в образцах крови, которые взял миланский Институт опухолей в северной Италии ещё в сентябре 2019 года.