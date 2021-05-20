 

В СПЧ поддержали идею замены мигрантов заключёнными или местными жителями

 

По мнению главы Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева, предложение о возможной замене трудовых мигрантов заключёнными или местными жителями достойно обсуждения

"Если заключённым предложена работа, на которую они согласятся - пусть работают. Это не замена мигрантов. Если нужна рабочая сила - надо ее где-то брать, можно зарплату хорошую предлагать местным жителям, можно подумать о труде для осужденных, потому что далеко не во всех колониях есть цеха, возможность заработать... Как именно этот труд будет организован - это вопрос к ФСИН. Мы же в принципе сейчас говорим, пусть они предлагают организацию, дальше будем обсуждать. Пока нечего обсуждать. Если предложить им нормальную зарплату - почему нет. Во ФСИН сказали, что это не будет ГУЛАГ - имеется ввиду, когда жестко, тяжелые условия работы - конечно, ничего подобного не будет, никаких нарушений действующего законодательства это предложение не предполагает".

Директор ФСИН России Александр Калашников предлагал активнее использовать труд заключённых вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. 

 


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