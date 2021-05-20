 

66% россиян высказались против обязательной вакцинации от ковида

 

По данным Исследовательского центра портала SuperJob.ru, большинство россиян (66%) высказались против идеи обязательной вакцинации от ковида. Среди людей в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 69%. Граждане, высказывающиеся против обязательной вакцинации, считают, что люди сами должны выбирать, делать прививку или нет, а обязательная вакцинация стала бы нарушением их прав.

Одобряют идею обязательной вакцинации 19% россиян, среди граждан старше 45 лет -- 25%. Их главный довод -- боязнь заражения.

Ещё 15% затруднились определить своё отношение. 
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APN.ru