66% россиян высказались против обязательной вакцинации от ковида

По данным Исследовательского центра портала SuperJob.ru, большинство россиян (66%) высказались против идеи обязательной вакцинации от ковида. Среди людей в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 69%. Граждане, высказывающиеся против обязательной вакцинации, считают, что люди сами должны выбирать, делать прививку или нет, а обязательная вакцинация стала бы нарушением их прав.

Одобряют идею обязательной вакцинации 19% россиян, среди граждан старше 45 лет -- 25%. Их главный довод -- боязнь заражения.

Ещё 15% затруднились определить своё отношение.