К мигрантам из СНГ, находящимся в РФ незаконно, будет применяться "профилактическая работа"

"За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учётах МВД России об их выезде за пределы РФ. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек".

При этом за продлением срока действия виз обратились около 134 тыс. человек. С заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4 200 человек, за продлением срока временного пребывания -- около 2,5 млн, с заявлением о получении разрешения на работу -- свыше 65,5 тыс. с заявлением о получении патента -- более 1 млн.

В апреле 2020 года в силу вступил указ Путина, позволивший иностранным гражданам временно оставаться и работать в РФ на законных основаниях. Иностранцам, длительное время находящимся в РФ на нелегальном положении, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.