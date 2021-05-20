 

К мигрантам из СНГ, находящимся в РФ незаконно, будет применяться "профилактическая работа"

 
Порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России:

"За период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учётах МВД России об их выезде за пределы РФ. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек".

При этом за продлением срока действия виз обратились около 134 тыс. человек. С заявлением о предоставлении временного убежища обратились более 4 200 человек, за продлением срока временного пребывания -- около 2,5 млн, с заявлением о получении разрешения на работу -- свыше 65,5 тыс. с заявлением о получении патента -- более 1 млн.

В апреле 2020 года в силу вступил указ Путина, позволивший иностранным гражданам временно оставаться и работать в РФ на законных основаниях. Иностранцам, длительное время находящимся в РФ на нелегальном положении, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Действие указа продлено до 15 июня этого года.

В апреле 2021 года замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами в РФ, чтобы не доводить дело до принудительного выдворения. При этом "Горовой подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ, находящимся на территории России незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Что не так с реконструкцией Митридатской лестницы за 1 млрд рублей?
» Невменяемый сервер
» Мигранты и их роль в распространении радикальных течений ислама в России: причины, проявления и последствия
» Карта русского
» Политика замещающей миграции в России – последствия и альтернативы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Донбасс: длящийся кошмар и неумирающая надежда

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Уйдя из Афганистана, американцы займут место России в Средней Азии

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Работать по-русски: как могли бы выглядеть контуры новой трудовой этики в России?

Мои любимые антисемитские книги

Мои любимые антисемитские книги

Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Счётная палата РФ: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно

  • 15:52
  • 113

К мигрантам из СНГ, находящимся в РФ незаконно, будет применяться "профилактическая работа"

  • 15:32
  • 121

Управляющим компаниям запретят договариваться с коллекторами

  • 10:11
  • 167

Лучшим в учёбе студентам возместят затраты на путешествия по России

  • 23:22
  • 257

РЖД заинтересованы в гражданах Узбекистана

  • 22:10
  • 285

Чубайс считает, что самое важное для России -- это борьба с изменением климата

  • 21:54
  • 291
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru