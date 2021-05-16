 

Старообрядцы обучат спецназ навыкам выживания

 

Старообрядцы, живущие в труднодоступной местности, участвуют в программе подготовки подразделений Сил специальных операций Минобороны, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу, объяснив это следующим образом"...они рукастые - могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить".

"Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живёт здесь в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью. Я во всяком случае знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - сказал Шойгу.


 


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APN.ru