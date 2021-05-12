 

Новое обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной

 

Не менее 1050 ракет и снарядов выпущены с 10 мая по Израилю с территории сектора Газа.

Пока что (по словам представителя армейской пресс-службы Хидая Зильбермана) система ПВО "Железный купол" перехватывает 85-90% снарядов, направленных на населённые районы страны; ещё 200 снарядов, выпущенных в сторону Израиля, как говорит Зильберман, упали на территории самого сектора Газа.

При этом Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа, и, по заявлению армейской пресс-службы, уничтожены члены группировки ХАМАС, склады с оружием и объекты инфраструктуры. В ХАМАС подтвердили, что при ударе израильской армии погиб командир боевого крыла этого движения Бассем Исса, отвечавший за операции в городе Газа. Сегодня израильским ракетным ударом разрушено шестнадцатиэтажное офисное здание в центре Газы.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных обстрелов территории Израиля погибли три израильтянки, 46 человек получили ранения.

10 мая ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав очистить от израильских военных Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. Протесты в Иерусалиме начались из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе, после чего произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. 


 


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