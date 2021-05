Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть третья

Часть третья. Участие еврейских организаций в антирасовом движении США.

Во всех иммиграционных баталиях с 1881 по 1965 год еврейские организации не просто неизменно шли в авангарде борьбы за безграничную иммиграцию и мультикультурализм, но были практически единственной по-настоящему настойчивой силой никогда неослабевающего влияния: «В своих усилиях по направлению иммиграционной политики в либеральное русло еврейские организации демонстрировали энергию, ни с кем несопоставимую. Тема иммиграции стала основным предметом практически каждой крупной еврейской организации…», писал Нюрингер.[1]

В конце правления администрации Тафта секретарь Еврейского Американского Комитета (ЕАК) Герберт Фриденвальд признавался, что было «очень трудно найти людей, за исключением евреев, кого бы волновала эта борьба».[2] Но в том, что касалось евреев, это была весьма мощная сила: около 300 национальных организаций с общим бюджетом в 6 млрд. долларов (что превышало валовой национальный продукт половины членов Организации Объединенных Наций).

Многие американские социологи начала века (напр. Эдвард А. Росс) обращали внимание на то, что либеральная иммиграционная политика является прежде всего еврейским делом. Поэтому, еврейские организации старались действовать мудро, не привлекая к себе чрезмерного внимания. «Начиная с конца девятнадцатого века, выдвигаемые евреями антирестрикционистские аргументы обычно маскировались под универсальные гуманитарные идеалы; в качестве части общееврейского усилия для прикрытия их действий рекрутировались неевреи из старинных протестантских семей; и еврейские группы, такие, как АЕКомитет, финансировали проиммиграционные группы, состоящие из неевреев», писал Нюрингер.[3]

Важнейшую роль в общееврейском движении (за гражданские права и свободу миграции) играли АДЛ (Антидиффамационная лига), Еврейский Американский Комитет (ЕАК или American Jewish Committee) и его орган, журнал «Комментари», впоследствии - центральный орган неоконсервативного движения. В авангарде «ментальных боев» за мультикультурализм шли бывшие троцкисты и марксисты: помимо неоконов, также тесно связанная с ними семья «Нью-Йоркских интеллектуалов», группировавшихся вокруг культового (бывшего марксистского) журнала «Партизан ревю», и члены Франкфуртской школы.

Вообще, надо заметить, что американский коммунизм 1920-х гг. почти исключительно состоял из иммигрантов. В 1933 г. КП США на 70 процентов состояла из иностранцев; Филадельфийское отделение КП - на 90 процентов, из них более 70 процентов – дети еврейских иммигрантов. (Доклад сената США No 1515 за 1950-й год отмечал, что «с 1877 г. население Соединенных Штатов увеличилось втрое, тогда как еврейское население за то же самое время – в 21 раз»).

Помимо коммунистов, коммуно-фрейдистов Франфуртской школы и бывших троцкистов-неоконов, в авангарде борьбы выступала боасианская школа антропологии, отказывавшаяся видеть сколько-нибудь серьезное куьтурное различие рас. Все они действовали в тесной связке друг с другом. В 1930-е годы АЕКонгресс прямо финансировал Боаса и его школу, занимаясь также широким распространением боасианских образовательных программ в американской системе образования. Со временем боасианство полностью захватило американские средние и высшие учебные заведения, так что в 1951 г. ЕАК уже мог прямо заявлять в своем обращении к конгрессу США: «Научные открытия должны заставить даже самых предубежденных из нас признать безоговорочно, как закон гравитации, что интеллект, мораль и характер не имеют связи ни с географией, ни с местом рождения».[4]

Подобные ковровые бомбардировки боасианской антропологии, фрейдизма и фрейдо-марксизма в течение десятилетий пробили зияющие бреши в ментальном защитном поле Америки… К 1965 г. «боасианская перспектива культурного детерминизма и антибиологизма воспринималась уже стандартной академической мудростью… В результате стало интеллектуально модным отрицать само существование устойчивых этнических различий»[5] Таранами этой идеологии были разрушены последние стены и одержана окончательная победа в принятии миграционного закона 1965 года, открывшего эпоху безграничной миграции…

Но боасианство и связанные с ним движения были не единственным направлением борьбы еврейских групп. Одновременно, они рекрутировали в свою военную компанию расовые меньшинства. У истоков создания Национальной ассоциации за развитие цветного населения (NAACP) в 1909 г. стояли Яков Шифф и Пол Варбург, целикомфинансировавшие эту организацию. Все президенты NAACP до 1975 г. были евреями. К 1915 г., как пишет еврейский автор, «NAACP представляла собой нечто вроде придатка Бнай-Брит и АЕК; братья Джоэл и Артур Спингарн руководили организацией соответственно в качестве председателя правления и главного юридического советника, Герберт Леман возглавлял исполнительный комитет, Лилиан Уолд и Уолтер Сакс были членами правления (хотя и не одновременно), Яков Шифф и Поль Варбург выступали финансовыми покровителями организации.

К 1920 г. Герберт Селигман был директором по общественным связям, Марта Грюнинг помогала ему в качестве ассистента... Не удивительно, что в 1917 г. расстроенный Маркус Гарвей сбежал из штаб-квартиры NAACP, ворча, что это организация белых».[6]Ведущим адвокатом NAACP в 1920-х годах был Луис Маршалл, видный лоббист открытой миграции, а до 1933 г. в юридическом отделе NAACP вообще не было ни одного афроамериканского адвоката.[7]

В 1960-е годы евреи обеспечивали деньгами до трех четвертей группы за гражданские права. «Нет большого преувеличения в заявлении адвоката Американского еврейского конгресса, что «многие из этих законов (т.е. поддерживающих расовые меньшинства - ВМ) были действительно написаны в офисах еврейских агентств еврейскими штатными служащими, внесены в парламент еврейскими законодателями и приняты под давлением еврейских избирателей», пишет еврейский автор.[8]

Лидерами этого широкого мультикультурного, антирасистского движения выступали АЕКомитет, АЕКонгресс и АДЛ. Именно они, замечает Кевин Макдональд, «обеспечивали основные источники финансирования, разрабатывали тактику и определяли цели движения. Как это было и в случае с движением за выработку политики иммиграции, целью которого было предотвращение развития массового антисемитского движения в Соединенных Штатах».[9]

Они «рассматривали свою приверженность движению межгрупповых отношений как превентивную меру, разработанную для того, чтобы быть уверенным в том, что «это» никогда не произойдет в Америке».[10]

Это было многостороннее усилие, простирающееся от юридических схваток до вопросов жилья, образования и государственной занятости, законодательных инициатив и усилий по обеспечению их прохождения в закон в законодательных органах штатов и на национальном уровне; усилия по подготовке обращений средств массовой информации; образовательные программы для студентов 303 и учителей; интеллектуальные усилия по корректировке интеллектуального дискурса научного мира. Как и в случае с еврейским участием в иммиграционной политике и во множестве других примеров еврейской политической и интеллектуальной активности, как в современное, так и предыдущие времена, движение межгрупповых отношений часто старалось минимизировать в нем открытое еврейское участие.[11]

И действительно, до трети американских учителей в начале 1960-х гг, окормлялись образовательными материалами АДЛ.[12] Организация тайно участвовала в оснащении персоналом и оказании финансовой помощи центрам подготовки учителей и школьных администраторов. Причем, одновременно, та же АДЛ предпринимала громадные усилия по устранению христианского влияния в образовании государственных школ. Эта работа идет по нарастающей. С 1985 г. институт АДЛ «мир различий» (www.adl.org, June, 1998) подготовил свыше 230 тысяч учителей начальных и средних школ по курсу «культурного разнообразия», осуществляя свои программы также в Германии, России и Южной Африке.

Последствия закона о миграции 1965 года, как и политика мультикультурализма оказались катастрофой для белого населения Америки. Да и, как видим сегодня, – для всей Америки в целом. С 2050 года белые уже не будут представлять большинство населения страны. Но еще важнее то, что цветные традиционно голосуют за Демпартию, следовательно – за дальнейший развал, хаос и энтропию, которые, конечно, не останутся прерогативой только Соединенных Штатов, но неизбежно охватят (да и уже охватывают) весь мир.

Примером настоящего патриотизма и здравого смысла, увы, не услышанного Америкой, и, возможно, реквиемом по Америке звучит сегодня речь сенатора Маккарэна (1953), предупреждавшего против следования катастрофической политики мультикультурализма: «Я считаю, что наше государство есть последняя надежда западной цивилизации; и если этот оазис мира будет опустошен, извращен, загрязнен или разрушен, тогда будет погашен последний мерцающий свет гуманизма. Я не спорю с теми, кто превозносит вклад, внесенный в наше общество людьми многих рас, разного рода и цвета кожи. Америка действительно объединяет много потоков, собирающихся в мощную реку, которую мы называем американским путем. Однако, сегодня мы имеем в Соединенных Штатах твердые изнутри, неудобоваримые блоки, которые не интегрировались в американский образ жизни, но, напротив, являются его смертельными врагами. Сегодня, как никогда ранее, бесчисленные миллионы штурмуют наши двери ради въезда в страну, и эти двери трещат под напором. Решение проблем Европы и Азии не придет через перенос этих проблем в своей массе в Соединенные Штаты. ...Я не собираюсь пророчествовать, но, если враги этого закона преуспеют в том, чтобы растащить его по частям или поправить до неузнаваемости, они внесут больший вклад в содействие падению нашего государства, чем любая другая группа, со времени достижения нами независимости как государства».[13]

Сегодня подобные здравые голоса звучат уже как преданья старины глубокой. Сегодняшняя Америка сформирована во многом мульткультурным сознанием, мультикультурным образом реальности, видения мира: лозунги Антифы, кричалки БЛМ, заявления истеблишмента Демпартии, передовицы Нью-Йорк Таймс и новости CNN кажутся вылепленным и испеченными в одной пекарне. Да так оно во многом и есть: «Сегодня... иммигранты, прежде всего, еврейские иммигранты, кажутся больше американцами, чем англосаксонские протестанты. Они – это лица, голоса и образ мышления, которые представляются нам самыми знакомыми, то есть, буквально, они – наша вторая натура. Англосаксонский протестант – нечто лишнее, странное, заскорузлое. Мы глядим на него немного удивленно и спрашиваем себя: «До чего он дошел?» Мы помним его–бледный, уравновешенный, чисто одетый, твердо уверенный в себе.

А сегодня мы видим его аутсайдером, человеком не от мира сего, вполне готовым продуктом для акта исчезновения... Он перестал быть представительным; и мы не замечали этого до последней минуты. В любом случае, не настолько эмфатично. Что случилось после Второй мировой войны – так это то, что американская чувствительность стала отчасти еврейской; возможно, настолько же еврейской, как и все остальное... Литературный американский ум стал в определенной мере еврейским. Его учили этому, и он был готов. Вслед за артистами и писателями пришли еврейские критики, политики и теологи. Критики, политики и теологи по профессии – формовщики; они формируют образы видения», писал Уолтер Керр.[14] Справедливо.

Когда-то Вернер Зомбарт назвал пуританизм ростком иудаизма, причудливым образом выросшим на христианской почве. И нет, наверное, ничего удивительного в том, что то, что начиналось зарей Нового мира в формате «народа избранных» заканчивается гибелью традиционной Америки в формате «избранного народа». За последние 250 лет еврейские стратегии выживания и успеха (стремление занять лидирующие позиции во всех важных областях) привели к тому, что, как признают сами еврейские авторы, при 2,4 процентах населения Штатов, евреев сегодня в девять раз больше среди богатейших людей. В списке 100 самых богатых людей мира 33% - евреи. Притом, что самих евреев в мире среди иных народов земли не более 0,1%-0,2%. Евреи представляют минимум половину из первых ста богатейших лидеров Уолл-стрита, до 40 процентов ассоциации Лиги плюща (восьми крупнейших частных университетов северо-востока США). Финансирование Демпартии идет на половину через еврейские организации, республиканцев – на четверть.

Сегодня именно этот либерально-демократический и нео-консервативный дискурс доминирует во всех важнейших культурных областях и заявляет о себе как об «истинном американизме». При этом традиционный христианский консерватизм со всех сторон подвергается гонениям и обструкции. Те же тенденции мы обнаруживаем и в остальном мире. Впрочем, в традиционализме некоторых лидеров Восточной Европы, РФ и популистских движениях Запада надежды на сохранение традиционной христианской идентичности ещё теплятся. Конечно, при условии достаточной координации и консолидации этих консервативных сил.





