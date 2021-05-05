Меркель рада решению США увеличить военное присутствие в Германии

ФРГ приветствует отказ США от планов сократить свой контингент в стране, заявила канцлер Германии Ангела Меркель:

"Мы очень рады и ценим, что вооружённые силы США и дальше останутся в Германии, мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились".

США сообщили, что не будут сокращать военное присутствие в ФРГ, а, напротив, увеличат его на 500 человек.

Ранее американское военное командование планировало вывести из ФРГ двенадцать тысяч военнослужащих: экс-президент США Дональд Трамп собирался оставить в Германии 25 тыс. военных. Американских солдат предполагалось передислоцировать, чтобы усилить "сдерживание" России на Чёрном море.