 

Меркель рада решению США увеличить военное присутствие в Германии

 

ФРГ приветствует отказ США от планов сократить свой контингент в стране, заявила канцлер Германии Ангела Меркель:

"Мы очень рады и ценим, что вооружённые силы США и дальше останутся в Германии, мы приветствуем тот факт, что планы по переброске не осуществились".

США сообщили, что не будут сокращать военное присутствие в ФРГ, а, напротив, увеличат его на 500 человек.

Ранее американское военное командование планировало вывести из ФРГ двенадцать тысяч военнослужащих: экс-президент США Дональд Трамп собирался оставить в Германии 25 тыс. военных. Американских солдат предполагалось передислоцировать, чтобы усилить "сдерживание" России на Чёрном море.


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