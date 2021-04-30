Мои любимые антисемитские книги

В середине 80-ых давешнего века у меня появились клиенты, о которых можно было только мечтать. Я помогал им в формировании личных библиотек. Как правило, пользовались спросом книги по истории и искусству, роскошные иллюстрированные издания и проч.

Но были товарищи, для которых я собирал книги только на одну конкретную тему. Самыми востребованными были труды по эзотерике, оккультизму, магии и прочим «волшебствам». До революции таких книг выходило великое множество. Видимо, любой организм в предсмертной агонии обращается к магии, как к последней надежде.

Я хочу рассказать здесь об уникальных антисемитских книгах, которые мне довелось собирать в те годы.

Заказчиком этих книг неожиданно оказался мой довольно близкий приятель Миша Р. Это был энергичный пузатый человек, всегда обвешанный золотыми цепями. Миша родился и вырос в Баку, где с раннего детства он начал покупать и продавать всё, что только ему попадалось. Позже он с прозвищем «Скупщик» переехал в Москву и стал специализироваться на золоте, бриллиантах и прочих «цацках». Всеядность не оставляла его никогда: он был одним из первых, кто ангажировал Леонида Володарского переводить видеофильмы, он был на свою беду последним, кто видел живым известного французского коллекционера антиквариата Гарига Басмаджяна, загадочно пропавшего в 1989 году. Из-за этого случая беднягу Мишу Скупщика много лет таскали на допросы, чем серьезно подорвали его здоровье. В начале 2000-ых он связался с какой-то чеченской ОПГ, ими и был в итоге убит.

Антикварные антисемитские книги всегда были крайне редкими, поскольку синагоги скупали их по выходу и сразу уничтожали. Раввины не знали еще об «эффекте Стрейзанд» и не понимали, что лишь провоцируют своими действиями интерес к антисемитской литературе. Шантаж и вымогательство самый древний в мире бизнес. Действия синагог привели к появлению многих писателей и издателей, которые с восторгом принялись сочинять и издавать совершенно однообразные антисемитские книги, рассчитывая на гарантированного покупателя в лице раввинов.

За несколько лет мне удалось собрать значительную и безусловно уникальную библиотеку по антисемитизму для Миши Скупщика. Судьба этой библиотеки мне неизвестна. Лишних вопросов я не задавал.

Хочу поделиться своим впечатлениями о некоторых знаменитых книгах, которые на слуху - многие о них слышали, но, в отличие от меня, в руках не держали. Разумеется, я пользовался интернетом, хотя и на память пока не жалуюсь.

Лютостанский, Ипполит Иосифович (1835 – 1915) мой безусловный и однозначный фаворит. Ему принадлежит самый масштабный и капитальный труд по антисемитизму, изданный в России - «Талмуд и евреи» в семи томах. Закончил сей труд Лютостанский в 1909 году.

В этом многотомнике есть абсолютно всё, что может считаться хоть сколько антисемитизмом и много более того. Все оригинальные публикации по антисемитизму были в полной мере отражены в этом беспримерном труде. Множество плагиаторов, имена которых не стоят упоминания, черпали материал для своих сочинений из этого бездонного колодца.

Что касается самого Ипполита Иосифовича, то, разумеется, и он баловался, вульгарным шантажом: «Темой кандидатской диссертации в Академии Лютостанский выбрал «Вопрос об употреблении евреями-сектаторами христианской крови для религиозных целей». Узнав тему кандидатского сочинения, его друзья-евреи устроили Лютостанскому встречу с московским раввином З. Минором, который будто бы уговорил Лютостанского не подавать в Академию диссертацию на такую тему, пообещав за это выплатить компенсацию в пятьсот рублей. Тем не менее, в 1876 году Лютостанский опубликовал эту диссертацию». Надо отметить: «друзья евреи» всегда были готовы ему помочь.

Или: «к началу 1900-х автор вновь появился в Петербурге. Он вновь направился к раввину Драбкину и заявил, что намерен переиздать свою книгу «Талмуд и евреи».

Лютостанский не раз переворачивался: «он принял решение покаяться перед евреями и написать опровержение на собственные труды. Покаянная работа называлась «Употребляют ли евреи христианскую кровь?». Её расширенный вариант был опубликован Санкт-Петербургским раввином Авраамом Драбкиным в 1882г.» Позже сам Лютостанский писал: «и апостол Петр, несмотря на свою любовь к Иисусу Христу, трижды отрекался от него».

Критики намекали на корыстолюбие весьма прозрачно: «историк В. С. Брачев обратил внимание на то, что у Лютостанского явно нашлись сильные финансовые покровители — его старая работа «Об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей» в двух томах выдержала в начале XX века целых три издания, что нельзя объяснить исключительно читательским успехом».

Тем не менее, Лютостанский со всем пылом и жаром неукротимой души своей посвятил лучшие годы жизни бессмертной работе «Талмуд и евреи». Это поразительно эмоциональная и искренняя работа – настоящий крик души. Но нельзя не отметить иную и весьма странную сторону этого труда, которую выгодней изобразить читателю примерами.

Все издания многотомника «Талмуд и евреи» были неплохо иллюстрированы. На одной из иллюстраций изображен олень с подписью: «Жиды также пархаты и рогаты, как этот олень». Странный пример: почему олень, а не змея, жаба или кровосос типа вши, клопа и проч.? Олень у православных — это символ, ассоциирующийся с Солнцем, светом, чистотой, возрождением, созиданием и духовностью. Известно, что Деда Мороза (и всех его иностранных аналогов) возят именно олени. Лютостанский с его блестящей эрудицией не мог этого не знать.

Этот пример с оленем очень типичен не только для трудов Лютостанского, но и для всяких антисемитских работ вообще. Всегда присутствует скрытая двойственность: злобная ненависть и восхищение, презрение и восхваление, отборная ругань и скрытая зависть.

Необходимое примечание: слово «жид», по определению самого Лютостанского: «представляет собой видоизменение французского «juif», то есть «иудей»… Этим именем называют евреев вообще: на французском, английском, немецком, польском чешском, сербском и проч. языках иного названия нет, как «жид», т. е. иудей. При императрице Екатерине Второй начали вводить слово «еврей» и это совсем неправильно. Сами евреи (на идиш) называют себя «ид» (ייִד), - т.е. жид, иудей». На самом деле, и французское «Juif» и немецкое «Jude» и русское «жид» образованы от латинского «iudaeus» - иудей.

Еще пример из Лютостанского и на первый взгляд с однозначным смыслом: «В этот вечер графиня Безобразова, как обычно отправилась в церковь на Вечерню. Графиня была набожна и старалась не пропускать вечернюю службу. Часть пути ее лежала вдоль железной дороги рядом с заброшенными пакгаузами и сараями. Смеркалось. Неожиданно на графиню напали два пейсатых жида в шляпах и черных лапсердаках. Они попытались изнасиловать графиню, но та оказала им достойный отпор. Вдруг вдали послышался шум приближающегося поезда. Жиды схватили графиню и положили ее силком ногами на рельсы. После того, как поезд отрезал графине ноги, она потеряла способность к сопротивлению. Проклятые жиды изнасиловали графиню и убежали. Она же с трудом доползла до ближайшего жилья и умирая, успела рассказать эту чудовищную историю, нашедшим ее людям».

Однако опять два смысловых уровня: один на поверхности – для простодушных умов: ужас, ужас; другой – для людей разумных: нелепая фантасмагория.

Нельзя потчевать читателя только ужасами, есть у Лютостанского и развлекательные истории: «Александр Македонский предложил мудрецам юга десять вопросов: 1) «Что дальше: земля от неба или восток от запада?» - «Восток от запада, - отвечали они, - ибо когда солнце на востоке или на западе, мы можем смотреть на него – значит, тогда оно далеко от нас; когда же оно находится над нашими головами, мы не можем смотреть на его блеск – значит оно ближе к нам». И так далее, со столь же убийственной логикой.

Что касается потребления крови евреями в ритуальных целях, то Лютостанский приводит подробный технологический рисунок устройства под названием «Ворели» для извлечения максимального количества крови из младенцев. Наглядность всегда убедительна.

Закончу обзор выдающегося произведения «Талмуд и евреи» цитированием слов самого Лютостанского, коими он завершил свой многотомный труд: «следует отрубив евреям головы ночью, поставить другие, в которых не было бы ни одной еврейской идеи; а единственное средство оградить себя от них – это, завоевав снова Обетованную землю, послать их туда». Странный пассаж – ибо то, к чему призывает автор есть голимый сионизм. И так постоянно: идеи перевертыши, многослойность смыслов, а порой антисемитизм и сионизм настолько сплавляются вместе, что и не отличишь, что есть что.

Нилус Сергей Александрович (1862-1929) не автор, а публикатор «Протоколов сионских мудрецов». Как без него и об антисемитизме? В 1903 году во 2-ом издании книги «Великое в малом» впервые были вставлены «Протоколы сионских мудрецов», до сих пор соблазняющие «малых сих».

Конспирология вообще сильная идея. Обычному человеку невыносимо жить в мире хаоса, в мире, где правит случайность, где у человека есть свобода воли и ответственность за свой выбор. Слепое упование на божественный промысел не отменяет нежелательного развития событий, поскольку в монотеизме свобода выбора декларирована. Другое дело, если есть всемирное тайное правительство, которое правит миром и нивелирует таким образом последствия выбора каждого конкретного человека. В условиях детерминизма жизнь становится лучше и веселей, что точно было подмечено тов. Сталиным И.В. с его обычным юморком.

«Протоколы» — это сборник речей, якобы произнесенных участниками тайного мирового конгресса жидомасонов, в которых они опрометчиво раскрыли секретные пути достижения мирового господства.

Главной причиной появления «Протоколов» практически все исследователи считают пиар компанию против тогдашнего председателя Комитета (позже Совета) министров Сергея Витте. Программа достижения евреями экономической гегемонии в мире удивительно совпадала с основными тезисами экономической программы Сергея Витте – «дедушки русской индустриализации». Реформы Витте, тем самым представлялись его политическими врагами частью жидомасонского заговора. Ничто не ново под Луной.

Почему Нилуса называют публикатором? Потому, что текст «Протоколов» весьма вторичен и в значительной части состоит из цитат и заимствований. Оригинальный текст был написан Эженом Сю (1804-1857), основоположником уголовно-сенсационного жанра, в его знаменитом романе «Парижские тайны» (1842 - 1843). Только вместо евреев претендентами на мировое господство у Эжена Сю выступают иезуиты.

Есть и другие гипотезы: «В 1921 г. «Таймс» поместила передовую статью, в которой сообщила, что «Протоколы» — это плагиат малоизвестного памфлета середины XIX века, направленного против Наполеона III. Памфлет назывался «Диалог в аду между Монтескьё и Макиавелли», его автором был французский адвокат и сатирик Морис Жоли. Текстуальные совпадения «Протоколов» с «Диалогом» настолько велики, что факт плагиата совершенно очевиден». По мнению Умберто Эко памфлет Мориса Жоли, в свою очередь, содержит заимствования из романов того же Эжена Сю.

Принимать серьезно или нет эту инструкцию по достижению мирового господства иезуитами или евреями – воля каждого. Я лично, после прочтения этой книги, решил, что имею полное право представляться членом всемирного тайного жидомасонского правительства. Посему спешу сообщить, что я правлю миром по четвергам с 12 до 18. Желающие могут обращаться, но исключительно по глобальным общемировым вопросам.

Шмаков Алексей Семёнович (1852-1916) Один из руководителей Русской монархической партии, черносотенец, гражданский истец по нашумевшему делу Бейлиса. Автор монументального исследования «Международное тайное правительство» (1912), которое представляет собой компиляцию в основном из «исследований» Лютостанского с массой других «исследований» многочисленных «исследователей».

Даль Владимир Иванович (1801-1872). Автор непревзойдённого по объёму «Толкового словаря живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. (3-е и 4-ое издания словаря содержат всю русскую обсценную лексику).

В 1844 году по приказу министра внутренних дел Российской империи была издана книга в количестве 10 экземпляров (для служебного пользования) «Разыскание об убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их».

Внимательно изучив все материалы, относящиеся к этой книге, с удивлением вынужден констатировать факт, что скорее всего я единственный человек, на самом деле читавший ее.

В.М. Остроглазов: «Эта книжка настолько редка, что ее, насколько известно мне, нет ни в одной из московских библиотек. Мой покойный брат Иван Мих. Остроглазов не имел ее в своем замечательном собрании редких книг. Я, на своем веку пересмотревший несколько сот каталогов русских и иностранных букинистов, а равно перечитавший описания всех библиотек известных библиофилов, - никогда не встречал ее названия. Цены на нее нет. Но если книжка того же В. И. Даля: «Исследование о скопческой ереси», напечатанная в числе менее двадцати экземпляров, как сказано в «Книжных Редкостях» И. М. Остроглазова, М. 1892 г., № 101, - оценялась, как это видно из каталога, за № 339, 1903 года, известного с.-петербургского букиниста Клочкова, в двести рублей серебром, то цена этой книжки В. И. Даля, т. е. «Разыскания об убиении евреями христианских младенцев», которая никогда не встречалась в продаже, конечно, несравненно дороже».

Примечание: оба Остроглазовых - Иван Михайлович, как и брат его, а потом и наследник Василий Михайлович, начальник Московского врачебного управления, относятся к числу бесспорно выдающихся российских библиофилов, собирателей исключительных книжных редкостей.

«Она напечатана в самом ограниченном количестве экземпляров, которые раздавались весьма немногим служебным лицам. В «Русских книжных редкостях», изданных Н. Березиным, М. 1903 года, № 77, напечатано: «эта книжка редчайшая» и на экземпляре этой книжки, им виденном, была следующая современная изданию ее надпись: «печатать десять экземпляров».

Некий «исследователь мистического сектантства» Александр Панченко сообщает в Википедии: «по своему содержанию книга не представляет существенного интереса, так как является всего лишь рефератом, составленным по материалам нескольких десятков польских и немецких антисемитских изданий XVII—XIX веков».

Остается необъяснимым, почему написание такого реферата из архива МВД не поручили, например, коллежскому регистратору – это же чисто механическая работа. Нет, не просто так министр МВД граф Перовский поручил чиновнику особых поручений Далю составить вышеозначенный «всего лишь реферат».

Довольно часто встречается следующий текст неизвестного автора: «В 1841 году Владимир Иванович Даль начал работать в МВД Российской империи чиновником особых поручений при министре Л. А. Перовском. Рост жидовских ритуальных убийств в западной части России весьма обеспокоил и руководителя МВД графа Перовского и императора Николая Первого. Требовалось в этой теме подробно разобраться. Вот тогда министр Перовский, зная добросовестность и честность Даля (они раньше вместе работали в Оренбурге), и поручил ему исследовать эту тему и написать подробный отчёт для МВД, Сената и императора. Даль получил доступ ко всем архивам МВД о ритуальных убийствах и успел познакомиться со многими важными секретными документами, которых ныне уже нет. В 1862 г. большой пожар уничтожил много ценных бумаг МВД».

Тут приведен очень важный факт: «добросовестность и честность Даля». Даже недоброжелатели Владимира Ивановича признавали за ним эти несомненные достоинства - добросовестность и честность! Надобно добавить к сему, что Даль много путешествовал по России, общался с простыми людьми и отлично знал реалии тогдашней русской жизни. Именно Даль был автором труда «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», который начал издаваться в 1845 г. в журнальном варианте.

А теперь мой рассказ. Более трети века назад я кинул клич в своем сообществе книжников, что собираю «антисемитские» книги. И в один прекрасный день Гена Щучкин предложил мне книгу «Разыскание об убиении евреями…».

Щучкин, давно приказавший всем нам долго жить, был странным типом. Он был высок, худощав и неплохо знал старую книгу. Однако у него была одна странная причуда: когда он напивался, то старался перевернуть стол со всем, что на нем стояло, на товарищей, сидящих напротив него. Все это знали и старались за ним уследить. Я был однажды свидетелем этого перфоманса с тяжелыми последствиями для содержимого карманов присутствующих.

Я купил у Щучкина эту книгу, прочел ее и продал Мише Скупщику. Я был тоже введен в заблуждение названием этой книги, а уж когда прочел текст, написанный рукой Бартенева, то был совсем заинтригован.

Повторю - у меня был в руках экземпляр Бартенева-Остроглазова. Согласно Википедии именно этот «Экземпляр принадлежал В. И. Далю, который подарил его П. И. Бартеневу, а тот продал его В. М. Остроглазову. После смерти В.М. Остроглазова в 1907 году вся его книжная коллекция, включая эту книгу, пожертвована библиотеке Московского университета. Экземпляр был разрезан, а потом вновь переплетён. В книге отсутствуют оригинальные страницы 73-82, посвящённые велижскому делу, но они восстановлены: стр. 73-79 переписаны рукой П. И. Бартенева, а стр. 80-82 — рукой неизвестного. На экземпляре книги имеются надписи. На переплёте рукой В. М. Остроглазова написано синим карандашом:

«Рѣдчайшая книга!!! Извѣстно, что эта книжка находится только в Библіотекѣ А. Б. Лобанова-Ростовскаго. В. Остроглазовъ. 1906. X. 3», а также там имеется надпись чёрным карандашом: «Куплена сія книга у Петра Ивановича Бартенева, который продалъ её мне по моимъ усиленнымъ просьбамъ. Книга эта была подарена Бартеневу Далемъ. В. Остроглазовъ. 1906. X. 3». На вплетённом перед заглавием листке написано чернилами: «Книжка эта написана В. И. Далемъ, по порученію Л. А. Перовскаго, по бумагамъ министерства внутр. дѣл (въ 1862 г. истребленнымъ въ большой пожаръ) и отпечатана чуть-ли не въ 10 только экземплярахъ. Возвратившись осенью 1869 г. изъ первой моей поѣздки в Одессу, я передавалъ В. И. Далю объ ужасах Еврейскаго усиленія въ тамошнемъ краѣ, сообщенных мнѣ там архіеписк. Димитріемъ. По соглашенію съ Далемъ, вздумалъ я перепечатать эту книжку в Русском Архивѣ съ моимъ предисловіемъ. Шло печатаніе ея въ типографіи Мамонтова, какъ оттуда пришли мнѣ объявить, что еврей-наборщикъ похитилъ нѣсколько листковъ и скрылся изъ Москвы. А. И. Мамонтовъ нарочно ѣздил въ Петербургъ, чтобы достать похищенное по другому экземпляру, но не могъ найти онаго. Позднѣе я списалъ похищенное изъ экз. князя А. Б. Лобанова-Ростовскаго. Петръ Бартеневъ».

На вшитых после заглавия почтовых листках бумаги рукой В. М. Остроглазова написано «Эта книжка чрезвычайно рѣдкая».

Вот так триллер! Наш старый знакомец Лютостанский в своей книге «Об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей» (СПб., 1880. Часть 2. С. 32) описал этот случай в обычной своей манере: «Книгу разрезали на части, а когда приступили набирать, тогда жид, бывший наборщиком в типографии, дал знать своему кагалу и, по общему совету, тот же наборщик ночью выбил стекло в типографии, влез туда, рассыпал весь набранный шрифт, находившуюся там часть разрезанных листов сочинения Даля хапнул и канул в неизвестность, как и постоянно делается у жидов. Полиция разыскивала в обеих столицах, — но все напрасно. Затем печатание прекратилось».

Сохранились лишь восемь печатных страниц из «Русского Архива», издания 1870 года, на которых перепечатаны первые страницы из книги.

Прошло немало времени, пока сам основатель и издатель журнала «Русский архив», зачинатель пушкинистики Петр Иванович Бартенев собственноручно списал похищенное из экземпляра князя А. Б. Лобанова-Ростовского. Приведу лишь одну деталь, которая позволит понять значимость этого человека в культуре России: «Познакомившись в 1864 году с Л. Н. Толстым, Бартенев консультировал писателя по историческим вопросам во время написания романа «Война и мир».

Согласно электронному каталогу Научной библиотеки МГУ, в отделе редких книг и рукописей библиотеки, в архивном фонде № 33 хранится коллекция В. М. Остроглазова из 281 одной единицы хранения, однако самая ранняя книга — 1849 года».

Признаюсь книга «Разыскание об убиении...» меня не разочаровала. Именно благодаря добросовестности и честности автора. В заключительной части своего труда сам Владимир Иванович Даль пишет: «Наш просвещенный, человеколюбивый век, славящийся терпимостью, изгнавший пытку, костер и всякое преследование за веру — вооружился также неверием против подобного страшного обвинения жидов и с негодованием отвергает всякую возможность такого изуверства».

Вынужден добавить, что наш, толерантный век, славящийся размытием границ всяких норм, готов верить в любой навет, в любую фантазию и в любой вымысел, если их только поддержат средства массовой информации.

Закончу традиционно – древним еврейским анекдотом:

Встречаются два еврея:

- Мойша, что я слышал? Ты читаешь антисемитскую литературу? Зачем тебе это сдалось?

- Ой, Фима! Почитал я нашу, еврейскую литературу. Сплошной депрессняк: нас все гнали, убивали, мучили, резали. Аж тошно. А почитал антисемитскую литературу – и что ты думаешь? Мы, оказывается всем заправляем, всех расставляем на важные посты, всех купили и правим миром. Сплошной позитив!