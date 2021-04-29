 

Впервые опубликованы почти 500 документов о Колчаке

 

Более 480 архивных документов о жизни, военно-морской службе, морских экспедициях, научной и политической деятельности Александра Колчака впервые опубликованы в сборнике "А. В. Колчак. 1874-1920". 

Работа над сборником велась шесть лет, документы были выявлены в 12 федеральных, ведомственных и региональных архивах. Они позволяют проследить все этапы жизненного пути Колчака -- с рождения и до "Омского периода правления". Есть документы о его вкладе в Русскую полярную экспедицию (1900-1902 годы), участии в возрождении Русского императорского флота после Русско-японской войны. Из переписки с женой (Софьей Колчак) можно узнать, как адмирал реагировал на события 1917-1918 годов и о том, что представлял собой режим Верховного правителя России, о его отношениях с союзниками, о судьбе "золота Колчака". 

 

Один из главных документов сборника -- стенограмма допроса Колчака, которую публиковали и раньше, но часто опускали подробности; в новом сборнике утраченные фрагменты текста восстановлены по копии стенограммы. 


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