Впервые опубликованы почти 500 документов о Колчаке

Более 480 архивных документов о жизни, военно-морской службе, морских экспедициях, научной и политической деятельности Александра Колчака впервые опубликованы в сборнике "А. В. Колчак. 1874-1920".

Работа над сборником велась шесть лет, документы были выявлены в 12 федеральных, ведомственных и региональных архивах. Они позволяют проследить все этапы жизненного пути Колчака -- с рождения и до "Омского периода правления". Есть документы о его вкладе в Русскую полярную экспедицию (1900-1902 годы), участии в возрождении Русского императорского флота после Русско-японской войны. Из переписки с женой (Софьей Колчак) можно узнать, как адмирал реагировал на события 1917-1918 годов и о том, что представлял собой режим Верховного правителя России, о его отношениях с союзниками, о судьбе "золота Колчака".

Один из главных документов сборника -- стенограмма допроса Колчака, которую публиковали и раньше, но часто опускали подробности; в новом сборнике утраченные фрагменты текста восстановлены по копии стенограммы.