Конституционный суд объяснил, когда можно взыскать единственное жильё должника

Согласно постановлению суда, наложить взыскание на единственное жильё для погашения долгов можно при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в городе или посёлке, где он живет. Также суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Кроме того, взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или посёлок (в случае его несогласия).

Площадь оставляемого должнику жилья должна быть "разумно достаточной"; Конституционный суд обязал законодательные власти внести изменения в гражданское процессуальное законодательство и прописать в нём возможность взыскания жилья, когда его площадь явно превышает потребности должников.