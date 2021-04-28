 

Конституционный суд объяснил, когда можно взыскать единственное жильё должника

 
Конституционный суд России постановил, что нормы Гражданского процессуального кодекса и закона "О банкротстве" не запрещают полностью судам взыскивать единственное жилье должника при определённых условиях. 

Согласно постановлению суда, наложить взыскание на единственное жильё для погашения долгов можно при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормативами площади в городе или посёлке, где он живет. Также суды должны учитывать размер долга и рыночную стоимость имущества, на которое наложено взыскание. Кроме того, взыскание единственного жилья не должно вынуждать должника переезжать в другой город или посёлок (в случае его несогласия).

Площадь оставляемого должнику жилья должна быть "разумно достаточной"; Конституционный суд обязал законодательные власти внести изменения в гражданское процессуальное законодательство и прописать в нём возможность взыскания жилья, когда его площадь явно превышает потребности должников.


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