Сборная России взяла больше всего медалей на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Сборная России стала победительницей медального зачёта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле. Российские спортсмены взяли пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награду.

Далеко на втором месте расположилась команда Великобритании, в активе которой одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Никита Нагорный стал первым в личном многоборье и вольных упражнениях, Давид Белявский -- в упражнениях на перекладине. Виктория Листунова завоевала золотую медаль в личном многоборье, Ангелина Мельникова -- в упражнениях на разновысоких брусьях.

Нагорный взял и две серебряные медали -- в упражнениях на коне и кольцах. Мельникова завоевала серебряные награды в вольных упражнениях и личном многоборье, а также бронзу в опорном прыжке. Ещё две серебряные медали выиграл Белявский (личное многоборье, параллельные брусья), и одну -- Владислава Уразова (разновысокие брусья).