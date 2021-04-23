Во Франции исламист зарезал женщину-полицейскую

Женщина-полицейский погибла в комиссариате коммуны Рамбуйе под Парижем от ножевых ранений в шею, нанесённых ей выходцем из Туниса, который во время нападения кричал "Аллах акбар". После совершённого преступления был застрелен коллегами погибшей.

Тунисец нелегально прибыл во Францию в 2009 году и был легализован в 2019 году, обладал видом на жительство до 25 декабря 2021 года. В Рамбуйе он переехал недавно из департамента Валь-де-Марн, где работал водителем по доставке товаров. В его телефоне найдена исламистская пропаганда.

Убитой женщине было 49 лет, она мать двоих детей 13 и 18 лет. Она была административным сотрудником комиссариата, не носила униформы, не была вооружена, работала на приёме посетителей. Женщина выходила на стоянку к своему автомобилю, и, когда возвращалась в комиссариат, убийца вошёл вместе с ней и набросился на неё с ножом.