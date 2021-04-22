Лидера британской оппозиции выгнали из бара за профнепригодность

Хозяин бара "Ворон" из английского города Бат Род Хамфрис выгнал вон лидера британской лейбористской оппозиции Кира Стармера за то, что тот не задал правительству консерваторов необходимые вопросы, не выполнил своей роли лидера оппозиции и допустил введение локдауна.

Стармер сказал телерепортёрам, что выгнавший его хозяин бара отрицает пандемию, хотя Хамфрис сам переболел ковидом и отрицает не вирус, а то, что локдауны -- адекватный ответ на происходящее.

Весьма популярное британское ТВ-шоу "Доброе утро, Британия" также представило Хамфриса неадекватом и сторонником теорий заговора, обвинив во лжи и не дав возможности высказать свою точку зрения.



