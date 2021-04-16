 

МВД призвало страны СНГ убрать из России нелегальных мигрантов

 

Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой:

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

При этом он добавил, что "никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет".

Согласно данным МВД, в настоящее время на территории РФ незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

 

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ранее -- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что мигрантов в РФ "недостаточно для реализации амбициозных проектов". 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Более 1000 мигрантов незаконно заселила в строительные вагончики фирма из Турции
» Депортация таджиков закончилась, так и не начавшись?
» Полторы тысячи таджиков задержаны ФМС
» Ильхам Алиев озаботился трудоустройством соотечественников
» Басманный рынок: Розничная торговля в Москве — монополия иностранцев
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Наци в Германии

Наци в Германии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

От медицинской диктатуры к налоговой демократии

Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Америка между системным расизмом и культурным погромом

\

"Воевать нельзя капитулировать"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

МВД призвало страны СНГ убрать из России нелегальных мигрантов

  • 23:08
  • 327

Следственный комитет советует не перезванивать автоматически по входящим номерам

  • 19:25
  • 691

Успешно освоившие первый дальневосточный гектар смогут получить и второй

  • 19:06
  • 651

Иран свыше ста раз прерывал матч, чтобы зрители не увидели голые коленки арбитра

  • 17:53
  • 682

Сбербанк немного снизил ставку по льготной ипотеке

  • 17:47
  • 628
Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru