МВД призвало страны СНГ убрать из России нелегальных мигрантов

Страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой:

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ".

При этом он добавил, что "никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет".

Согласно данным МВД, в настоящее время на территории РФ незаконно находятся более 120 тыс. граждан Азербайджана, более 61 тыс. граждан Армении, 49 тыс. граждан Казахстана, более 115 тыс. граждан Киргизии, 247 тыс. граждан Таджикистана, 332 тыс. граждан Узбекистана, а также 152 тыс. граждан Украины.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ранее -- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказали мнение, что мигрантов в РФ "недостаточно для реализации амбициозных проектов".

