Центробанк не считает опасным отключение РФ от международных платёжных систем

Банк России не видит рисков отключения РФ от международных платёжных систем, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова:

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно... Наш паровоз стоит не только на запасном пути, он активно едет, то есть у нас есть с вами Национальная система платёжных карт, которая прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций на территории России и имеет уже 13 стран, где карта "Мир" принимается. У нас есть с вами система передачи финансовых сообщений, которая тоже трафик финансовых сообщений внутри России спокойно перерабатывает, и там нет никаких ограничений производительности. У нас с вами есть система быстрых платежей, которая делает второй альтернативный канал, помимо использования карт для оплаты".

Скоробогатова напомнила, что в 2014 году из-за санкций платёжный рынок в России столкнулся "с крайне сложной и неприятной ситуаций", некоторые банки были отключены от международных платёжных систем, и это вынудило создать Национальную систему платёжных карт (НСПК) в максимально короткие сроки.