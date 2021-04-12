 

Оценивать работу губернаторов будут по-новому

 

Правительство утвердило новую методику оценки эффективности губернаторов, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Губернаторам добавили новые критерии для оценки. Теперь будет оцениваться вовлечённость граждан в волонтёрство и в спорт, динамика посещения культурных мероприятий и "цифровая зрелость госорганов".

Также среди критериев есть ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра".

Предыдущая методика оценки работы глав регионов утверждалась в 2019 году.


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APN.ru