Оценивать работу губернаторов будут по-новому

Правительство утвердило новую методику оценки эффективности губернаторов, председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Губернаторам добавили новые критерии для оценки. Теперь будет оцениваться вовлечённость граждан в волонтёрство и в спорт, динамика посещения культурных мероприятий и "цифровая зрелость госорганов".

Также среди критериев есть ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объёмы жилищного строительства, экологическое благополучие региона.

"Показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом России. При этом субъекты, продемонстрировавшие лучшие результаты, смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра".

Предыдущая методика оценки работы глав регионов утверждалась в 2019 году.