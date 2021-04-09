68% граждан Украины недовольны политическим курсом, 52% не доверяют Зеленскому

Около 70% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные апрельского опроса социологической группы "Рейтинг":

"Результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% -- в правильном. 10% -- не определились".

Также больше половины граждан Украины не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому (52% опрошенных). Тем не менее, даже и при этом ему не нашлось достойных конкурентов. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, на втором месте -- экс-президент Украины Пётр Порошенко (13,1%).



