 

68% граждан Украины недовольны политическим курсом, 52% не доверяют Зеленскому

 

Около 70% жителей Украины считают, что страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные апрельского опроса социологической группы "Рейтинг":

"Результаты опроса, проведённого социологической группой "Рейтинг" показали, что 68% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% -- в правильном. 10% -- не определились".

Также больше половины граждан Украины не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому (52% опрошенных). Тем не менее, даже и при этом ему не нашлось достойных конкурентов. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, Зеленского поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, на втором месте -- экс-президент Украины Пётр Порошенко (13,1%).

 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Только 16% американцев верят в действенность американской демократии
» Три четверти граждан Украины не одобряют политический курс украинской власти
» Две трети жителей Украины недовольны развитием государства
» Украинцы требуют решить конфликт с Донбассом силовым путем
» Президент россиянам не друг и не родственник
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Две концепции будущего России

Две концепции будущего России

Америка между системным расизмом и культурным погромом

Америка между системным расизмом и культурным погромом

\

"Воевать нельзя капитулировать"

Типичное передёргивание на грани фальсификации.

Типичное передёргивание на грани фальсификации.

Сказка о потерянной стране

Сказка о потерянной стране

Почему так важно знать историю своих предков

Почему так важно знать историю своих предков

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Седьмые сутки продолжаются столкновения в Северной Ирландии

  • 20:07
  • 334

Чёрные американцы живут на четыре года меньше из-за расизма

  • 19:13
  • 331

68% граждан Украины недовольны политическим курсом, 52% не доверяют Зеленскому

  • 18:38
  • 424

Луганск и Донецк сообщают об усилении обстрелов, в Чёрном море прошли учебные стрельбы

  • 18:31
  • 362

Песков: расследование СМИ -- не повод для дополнительной проверки доходов Кадырова

  • 17:34
  • 399

18% взрослых россиян не могут обойтись без финансовой поддержки родителей

  • 17:21
  • 388
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru