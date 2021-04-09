 

Песков: расследование СМИ -- не повод для дополнительной проверки доходов Кадырова

 

По словам пресс-секретаря президента РФ -- Дмитрия Пескова, -- данные официальных антикоррупционных подразделений более достоверны, чем данные СМИ, "главы регионов заполняют и сдают декларации, которые затем проверяются", а потому для дополнительных проверок "нет повода". 

Это заявление сделано в связи с журналистским расследованием по поводу доходов главы Чечни Рамзана Кадырова -- его расходов на женщин, его "широких жестов", а также его фонда, который собирает больше пожертвований, чем любой другой благотворительный фонд России (6 млрд рублей в 2019 году).  

В то же время Песков признал, что не знаком с вышеупомянутым расследованием о главе Чечни и обещал вернуться к этой теме позднее. 

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APN.ru