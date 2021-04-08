Больше всего миллиардеров в мире теперь живут в Пекине
- 08.04.2021, 19:54,
- Новости
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Пекин подвинул Нью-Йорк с первого места городов, в которых живут миллиардеры. Теперь миллиардеров в Пекине 100, а в Нью-Йорке -- всего 99 (Москва -- вслед за Гонконгом, на четвёртом месте, здесь живут 79 миллиардеров).
Впрочем, хотя пекинских миллиардеров больше, нью-йоркские всё ещё богаче: их общая "стоимость" на 58 млрд долларов выше, чем у их пекинских конкурентов.
Самый богатый пекинский миллиардер -- Чжан Имин, основатель приложения "ТикТок", его состояние -- 35,6 млрд долларов.
Китайские миллиардеры лидируют и в списке тех сорока человек, кого "Форбс" в 2021 году назвал
новыми миллиардерами, чьё состояние выросло непосредственно на "борьбе с ковидом": в этом списке четырнадцать граждан Китая, и в основном их деятельность связана с поставками "средств индивидуальной защиты".