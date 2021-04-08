 

Больше всего миллиардеров в мире теперь живут в Пекине

Пекин подвинул Нью-Йорк с первого места городов, в которых живут миллиардеры. Теперь миллиардеров в Пекине 100, а в Нью-Йорке -- всего 99 (Москва -- вслед за Гонконгом, на четвёртом месте, здесь живут 79 миллиардеров).
Своего выдающегося результата Пекин достиг "несмотря на пандемию": за это время в столице Китая прибавилось 33 миллиардера
Впрочем, хотя пекинских миллиардеров больше, нью-йоркские всё ещё богаче: их общая "стоимость" на 58 млрд долларов выше, чем у их пекинских конкурентов.
Самый богатый пекинский миллиардер -- Чжан Имин, основатель приложения "ТикТок", его состояние -- 35,6 млрд долларов.
Китайские миллиардеры лидируют и в списке тех сорока человек, кого "Форбс" в 2021 году назвал новыми миллиардерами, чьё состояние выросло непосредственно на "борьбе с ковидом": в этом списке четырнадцать граждан Китая, и в основном их деятельность связана с поставками "средств индивидуальной защиты". 

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APN.ru