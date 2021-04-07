Две концепции будущего России

В конце марта, казалось бы, штатное заседание Совета по межнациональным отношениям при Президенте. На первый взгляд, событие вполне заурядное, на котором в очередной раз звучали слова про многонациональную Россию, мир и дружбу между народами, про развитие национальных языков и поддержку культур этнических меньшинств. Ничего не предвещало интриги, и данное событие можно было бы спокойно проигнорировать, как и другие подобные заседания в прошлом. Но, вдруг, произошло неожиданное. На совещании возник принципиальный идеологический спор между Президентом В.В. Путиным и этнологом В.А. Тишковым. И это был спор не о мелочах. Это был спор о будущем нашей страны. О том, как должен быть решен в ней национальный вопрос, а следовательно о будущем русского народа и других народов нашей страны.





Позиция президента нашла отражение в самом названии совещания «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Надо сказать, что это название меня здорово порадовало. Я увидел в нем движение нашей власти в сторону политического реализма. Ведь до этого у нас довлеющим идеологическим постулатом в национальном вопросе выступала концепция единой «российской нации». Придумана она была как раз В.А. Тишковом, и стоящей за ним космополитической группировкой. Строилась она на базе предыдущей коммунистической концепции «новой исторической общности» в лице «советского народа».





Но лидеры КПСС были все-таки достаточно умны, чтобы не терять берега и не зарываться в своих идеологических изысках. Поэтому они не решились ввести понятие единой «советской нации» и ограничились довольно витиеватой формулировкой. Однако, пришедшие им на смену прозападные демократы-космополиты отбросили всякие приличия и стали активно внедрять в общественное сознание концепцию «российской нации». Главным идеологом и пропагандистом этой концепции выступил В.А. Тишков, ставший в 1992 году министром по делам национальностей.





Концепция «российской нации» удобно вписывалась в линию внешних и внутренних русофобских сил по уничтожению русской нации. Русские как крупный этнос, как сформировавшаяся нация, должны были прекратить свое существование. Русские были очень неудобной, упорной силой, противостоящей западному космополитизму и глобализму. Поэтому русскую нацию сначала расчленили большевики, раскидав ее по множеству всяких союзных и автономных республик. Затем на нашу страну натравили Гитлера, который уничтожил 20 млн русских. Ну, а потом верхушка КПСС по договоренности с Западом расчленила СССР и 25 млн русских оказались отрезанными от основного тела нации. Там их стали принудительно ассимилировать, а где-то и физически истреблять.





Тем временем для самой России была выдумана концепция «российской нации». Задумка была простая – растворить русских в этой иллюзорной общности, а понятие «русская нация» отменить. Потом можно было бы заявлять: «Русские? Какие русские? Здесь нет русских, здесь все - россияне». А «россияне» - это некая аморфная общность, не имеющая этнических корней, ну как, например, американцы или канадцы. То есть вместо русских в России должен был появиться космополитический народ «россияне», из которого затем можно было бы легко лепить «граждан мира», готовых присягнуть ценностям глобализма.





Глобальная операция по уничтожению русской нации успешно продвигалась вперед. И тут такой облом. На совещании 30 марта 2021 года Президент отправил концепцию «российской нации» в архив. Вместо нее появилась концепция «общероссийской гражданской идентичности». И это хорошо. Данная концепция не исключает существования русской нации, также как, впрочем, и других народностей и этносов на территории России. Идентичность не сводится к этничности, она может быть самой разной, в том числе и территориальной, и культурной, и языковой, и государственной. То есть люди разных национальностей вполне могут иметь общероссийскую идентичность. Это, с одной стороны, сохраняет этническое многообразие России, в том числе и законные права русской нации, а с другой является фактором сплочения всех этносов страны на основе единой государственности. Одним словом – хорошая формула.





Однако эта формула сильно не понравилась В.А. Тишкову. То, что его концепция «российской нации» больше не актуальна, вызвало у него болезненную реакцию. Он взял слово и сразу же попытался выхолостить всю суть новой концепции, представить дело таким образом, что речь идет все о той же концепции «российской нации», только в других терминах. Очень интересно было наблюдать, как Тишков осуществлял манипуляцию понятиями для того, чтобы извратить существо концепции «общероссийской гражданской идентичности».





Для начала он заявил: «Гражданская идентичность – это понятие сравнительно недавно у нас появилось в общественном языке и научном. Синонимом можно считать общенациональное самосознание». То есть В.А. Тишков произвольно уравнял понятие «гражданская идентичность» и «общенациональное самосознание», не утруждая себя в доказательствах и выдавая это за аксиому, на которой он построил всю свою последующую аргументацию. А с какой стати? Например, на мой взгляд, это вовсе не синонимы более того, далеко не синонимы. И если В.А. Тишков считает, что синонимы, то пусть это сначала докажет. Но этого делать не стал, выдав свое мнение за аксиому, которую все должны сходу признать.





Далее В.А. Тишков проделал следующую манипуляцию. Он заявил, что «в отличие от этнической принадлежности… общенациональная идентичность более определенная и более значимая». То есть выдал очередной пропагандистский перл. И спрашивается, с чего это он решил, что общенациональная идентичность более значима, чем этническая? Опыт как раз показывает, что везде по разному. В Америке может и так, а вот в Грузии, Армении и Прибалтике совсем по-другому. Да, и применительно к России это сомнительно. Конечно, В.А. Тишкову, может быть, так хочется, ибо он является адептом западной антинаучной теории «политической нации». Но почему, спрашивается, все должны признавать эти западные теории?





Однако, В.А. Тишков, отталкиваясь от предыдущего ложного вывода переходит к следующему: «русское входит в российское, составляет его основу, однако именно российская идентичность и российский народ есть основополагающая категория нашей государственности». То есть, по В.А. Тишкову, не русский народ является государствообразующим, а российский. Здесь мы видим ту самую линию на принижение русского народа, его размывания в надэтнической идентичности и по существу отрицание наличия русской нации. И опять-таки никаких доказательств – просто заявление. Ему так хочется.





И вот, наконец, В.А. Тишков опять возвращается к своей концепции «российской нации». Он говорит: «…Русская идентичность не может быть всеобъемлющей, потому что миллионы граждан России не самоопределяют себя как русские, они имеют другую этническую принадлежность, и по этой причине равенство их гражданских прав с русскими и комфортное существование в одном государстве обеспечивает концепция российской нации, её формула «обеспечение единства и поддержка разнообразия». Пардон, а разве равенство гражданских прав граждан всех национальностей не обеспечивается в России законодательно? И причем здесь вообще концепция «российской нации»? Ну а в том, что касается «комфортного существования», то кому-то может будет комфортнее, если русских вообще не будет. И что русские должны из-за этого самоликвидироваться?





В своей речи В.А. Тишков также выступил против понятия «российская цивилизация». По его словам, «метафора страны как цивилизации важна, даже интересна, но мне представляется, что более строгая категория – нации государства, важнее». И это не удивительно, ведь понятие «российская цивилизация» как раз нивелирует тезис Тишкова о «российской нации», делает его ненужным. Понятие «цивилизация» значительно шире, как явление, чем нация. И концепция российской цивилизации гораздо лучше объясняет становление и развитие России как империи, втягивавшей в свою орбиту самые разные народы.





Более того, понятие «российская цивилизация» оставляет место для существования «русской нации», как опорной силы этой цивилизации, силы, вокруг которой традиционно группировались другие нации и народности Евразии. Становится возможной построить дихотомию: «русская нация», выходящая за границы собственно РФ, и «российская цивилизация», становым хребтом которой являются русские, и которая также гораздо шире границ РФ. Но для русофобов такой подход как раз неприемлем. Они хотят обрубить связь русских со своими соплеменниками за пределами РФ и добить их там по одиночке. А в самой России превратить русских в оторванных от своих этнических корней «россиян», которые подчинятся диктату Запада.





Но, похоже, попытка В.А. Тишкова оказалась тщетной. В.В. Путин его не поддержал. Он прокомментировал второстепенные моменты речи Тишкова, но ничего не сказал про «российскую нацию». А в конце совещания выступил глава Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринов. Он тоже не поддержал В.А. Тишкова. В его выступлении не было ни слова про «российскую нацию». Напротив, там была вновь озвучена новая формула. «По нашему глубокому убеждению, укрепление общегражданской идентичности – это ключевая задача государственной национальной политики, и, на наш взгляд, эта тема должна проходить красной нитью по всей гуманитарной сфере. Она должна быть и в культуре, и в науке, и в образовании, и в туризме, и в молодёжной политике, и, безусловно, в межнациональных отношениях», - подчеркнул И.В. Баринов.



