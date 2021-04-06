Вооружённые силы РФ начали контрольную проверку боеготовности

Вооружённые силы России начали контрольную проверку боеготовности за зимний период обучения во всех военных округах.

"Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверкам подвергаются все виды и рода войск Вооружённых Сил", - сообщают в Минобороны.

В течение апреля будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений: