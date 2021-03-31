Русскому правозащитнику из Эстонии требуется помощь

3 марта 2021 года известный юрист-правозащитник Сергей Середенко был арестован Полицией безопасности по подозрению в деятельности против Эстонской Республики.

Против правозащитника было возбуждено уголовное дело по статье 235-1 Пенитенциарного кодекса (ПК), которая предусматривает наказание за действия, направленные на насильственное изменение суверенитета и независимости Эстонской Республики, насильственное нарушение территориальной целостности, насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя Эстонии иным способом

Государственная прокуратура Эстонии не дала точной информации о том, что именно инкриминируется Середенко.

Сергей Середенко более двадцати лет является ведущим правозащитником Эстонии, известен многими судебными делами, участием в международных правозащитных форумах. C 2005 по 2015 год Сергей занимал общественную должность "русского омбудсмена Эстонии”. В последнее время писал книги по правозащитной тематике.