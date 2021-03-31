Русскому правозащитнику из Эстонии требуется помощь

3 марта 2021 года известный юрист-правозащитник Сергей Середенко был арестован Полицией безопасности по подозрению в деятельности против Эстонской Республики.
Против правозащитника было возбуждено уголовное дело по статье 235-1 Пенитенциарного кодекса (ПК), которая предусматривает наказание за действия, направленные на насильственное изменение суверенитета и независимости Эстонской Республики, насильственное нарушение территориальной целостности, насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя Эстонии иным способом
Государственная прокуратура Эстонии не дала точной информации о том, что именно инкриминируется Середенко.
Сергей Середенко более двадцати лет является ведущим правозащитником Эстонии, известен многими судебными делами, участием в международных правозащитных форумах. C 2005 по 2015 год Сергей занимал общественную должность "русского омбудсмена Эстонии”. В последнее время писал книги по правозащитной тематике.
Друг Сергея Середенко, профессор из Риги Александр Гапоненко написал
в своём ФБ:
"Всем тем, кто хочет поддержать русского правозащитника Сергея Середенко, которого бросила в тюрьму эстонская охранка.
Напишите ему небольшое письмо или открытку со словами поддержки.
По себе знаю, как это важно в тюрьме, что тебя поддерживают. Когда мне в камеру принесли пять сотен поздравлений с Днем победы, которые написали незнакомые люди со всего мира я получил огромный заряд бодрости и почувствовал, что не зря жертвую своей свободой.
Сергея тоже держат в одиночной камере, ломают волю, обвиняют в чудовищных преступлениях, которые он не совершал. Сергей крепкий мужик, но и ему нужна поддержка.
Вот адрес, куда можно написать. Может быть сделайте это не сегодня, а завтра или послезавтра, но сделайте. Русские своих на поле боя не бросают
Sergei Seredenko, Tallinna vangla, Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, 75322 Harjumaa, Estonia".
Середенко можно помочь и материально, информация здесь
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