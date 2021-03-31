Сливные проблемы губернатора Меликова

Реконструкция системы очистных сооружений в Дагестане больно бьет по федеральному бюджету.

В Дагестане наблюдается апофеоз В Дагестане наблюдается апофеоз отравлений некачественной питьевой водой. С начала года в республике зафиксированы уже шесть массовых вспышек кишечных заболеваний. В январе в Буйнакске были госпитализированы более 350 человек, в феврале – сотни жителей Каспийска и Хунзахского района.

Только с 6 по 12 марта в Махачкале с признаками острого отравления в больницы попали 48 человек, в том числе 27 детей. Недавно в Гергебильском районе были госпитализированы почти десять детей. Одновременно несколько районов столицы Дагестана и вовсе остались без питьевой воды. Люди в панике скупали бутилированную и запасались тарой в надежде обеспечить себя хотя бы дождевой водой. При этом счета на оплату водоснабжения и водоотведения никто не отменял, а власти ограничились лишь наплевательским призывом к «абонентам» отнестись «с пониманием к ситуации», поскольку «в связи с отсутствием поступления воды по Каналу им. Октябрьской революции приостановлена работа ряда очистных сооружений». «Откуда взяться воде чистой, если КОР (Канал имени Октябрьской Революции) превращен в канализационный канал, вот с ваших кранов к вам в квартиры и течет некая жидкость, где и порошок стиральный с белизной, мыло, яды и химикаты», - выказывают полное понимание ситуации простые граждане. Сегодня в республике даже младенцу очевидно, что текущая ситуация стала результатом многолетнего бездействия властей в вопросе замены изношенной инфраструктуры. Точно так же становится все очевидней, что нынешний врио главы Дагестана Сергей Меликов проблему решить не может.





Деньги в трубу





О том, что в Махачкале случится коллапс , а питьевая вода в городе опасна для здоровья, Роспотребнадзор предупреждал еще в ноябре прошлого года. Но вместо того чтобы заставить гендиректора «Махачкалаводоканала» Рашида Магомедова работать, Меликов отпустил его в отпуск на курорт «Домбай», что вызвало негодование у жителей региона. Еще в начале декабря говорилось о резком ухудшении качества воды в Каспийске. Но воз и ныне там – из кранов в городе с большими перебоями льется мутная жижа , и люди продолжают травиться. И такой бардак с водой по всей республике. А Сергей Меликов, похоже, видит путь решения проблемы в получении очередной порции финансовых вливаний из федерального бюджета. На пролоббированных им недавно Днях Дагестана в Совете Федерации он прямо сказал, что для реконструкции и восстановления системы водоотведения только в Махачкалинской агломерации требуется около 30 млрд рублей. Но гарантировать целевое расходование средств и скорейшее решение проблемы Меликов, как сегодня совершенно очевидно, не в состоянии.





В сущности, брать деньги на реновацию канализации и не доводить дело до конца уже стало чуть ли не национальной игрой в Дагестане. Бюджет на работы быстро разворовывается, и тогда строители приступают к свой «любимой» забаве – сужению канализационной трубы до недопустимых с технической точки зрения диаметров. Либо замораживают проект вовсе. Не удивительно, что при отсутствии полноценной канализационной системы уровень загрязнения Каспийского моря в Дагестане превышен минимум в 30 раз , что делает планы по развитию морского туризма в регионе эфемерными. А в основную сточную канаву уже давно превратился построенный сто лет назад Канал им. Октябрьской революции, снабжающий питьевой водой Махачкалу, Каспийск, Избербаш и другие населенные пункты.





Сегодня нет никакой уверенности в том, что при Сергее Меликове что-то изменится. На словах он, конечно, признает, что ежегодно «сотни тысяч тонн канализационных отходов сбрасываются без должной очистки, загрязняя водоемы, в том числе и те, которые используются для водоснабжения». И нагнетая ситуацию, в отличие от прежнего главы региона Владимира Васильева, который считал своим достижением сокращение расходов на социально значимые проекты, Меликов проявляет намерение увеличивать расходы на инфраструктуру. Однако на практике при нем не сделано ничего : проводившаяся в середине марта инспекция КОР выявила все те же проблемы – многочисленные точки загрязнения, через которые в канал попадают нечистоты , в том числе из ветхих цементных труб.





Все те же интересанты





Сергей Меликов не нашел ничего лучше как привлечь к реализации своих планов по реконструкции КОРа и созданию современной канализационной системы одного из непосредственных виновников сложившейся плачевной ситуации – Малика Баглиева, до недавнего времени занимавшего пост министра строительства. Именно его врио главы Дагестана взял с собой на дни региона в Совет Федерации просить денег из федерального бюджета. Баглиев, напомним, хорошо известен в Дагестане прежде всего тем, что провалил множество проектов, в том числе связанных с совершенствованием системы водоснабжения. Более того, в 2018 году Баглиев убедил местные власти и федеральный центр в том, что на завершение строительства махачкалинского коллектора понадобятся не запланированные ранее 13,5 млрд рублей, а всего 5,1 млрд рублей. Уже тогда специалисты утверждали, что «Баглиев абсолютно не владеет информацией о коллекторе, а стоимость необходимых работ, скорее всего, окажется выше 13,5 млрд рублей». И оказались правы, поскольку коллектор так и не достроен, а его стоимость оценивается уже в 16,5 млрд рублей.

О решении экс-главы минстроя Дагестана занизить стоимость работ эксперты рассуждают до сих пор и приходят к выводу, что Баглиев намеревался отдать контракт на достраивание коллектора аффилированной фирме. По их данным, в 13,5 млрд рублей в 2018 году оценивался весь проект «Расширение реконструкции (2-я очередь) канализации в Махачкале», а стоимость прокладки непосредственно коллектора составляла 2,45 млрд рублей. Однако министр мог специально умолчать об этих деталях и, оценив работу по прокладке коллектора в 5,1 млрд рублей, хотел дать близкой к себе коммерческой структуре «заработать» на проекте порядка 3 млрд.





В этой ситуации федеральный бюджет снова оказывается под большой угрозой. И даже если коллектор при Меликове будет достроен, то, как считают специалисты, стоки из Махачкалы и Каспийска все равно продолжат попадать и в КОР, и в Каспийское море. Чтобы этого избежать, по мнению экспертов, требуется строительство еще одной незапланированной насосной станции и заключение в трубу реки Талганки, что потребует дополнительно как минимум 2,5 млрд рублей. Плюс – на подключение к системе канализации стоков из северной части Махачкалы еще 5 млрд рублей. Но пока Меликов и Баглиев об этом умолчали.





Самое печальное – то что на сегодняшний день в ситуации с питьевой водой в Дагестане не виден свет в конце тоннеля, несмотря на все красивые слова и обещания врио. По большому счету, воду в регионе нельзя не только пить, но и даже использовать для сельскохозяйственных работ. Первое, что должен был бы сделать Меликов на ответственном посту – дистанцироваться от всех замешанных в коррупции и имеющих свои интересы чиновников и групп. Но вместо этого он попал под влияние Малика Баглиева и связанных с ним структур и вряд ли является в вопросе решения проблемы водоснабжения фигурой самостоятельной. А значит – люди продолжат платить за льющиеся из кранов помои и травиться ими. Вопрос лишь в том, насколько их терпения хватит.







