 

Вступает в силу новый порядок записи в первый класс

 

Новый порядок записи ребёнка в первый класс вступает в силу в России 1 апреля. Теперь он будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, и детей, которые живут в районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Второй этап -- с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября -- предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. В течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут.

На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплён ли к ней их дом. Не позднее 26 марта эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах учебных заведений.

 

Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель школы может разрешить приём ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Дети с ограничениями по здоровью принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Если записать ребенка на первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издаёт приказы. Если заявление подано на втором этапе, то результат станет известен не ранее чем через три рабочих дня.


Для зачисления в первый класс потребуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, например, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закреплённой территории (на первом этапе).

 

В некоторых случаях могут понадобиться также документ, подтверждающий льготу (если она есть), разрешение комиссии о приёме в первый класс ребенка возрастом менее 6,5 или более 8 лет, документы, подтверждающие законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки), заключение психолого-медико-педагогической комиссии, документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

В случае подачи документов через портал "Госуслуги" документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде, при выборе иных способов подачи заявления -- в виде копий с предъявлением оригиналов.

В приёме государственная школа может отказать в случае, если свободные места закончились. Кроме того, школы теперь не могут отказать в приёме ребенку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой школе, как случалось раньше и в связи с этим родителям приходилось водить детей в разные школы. 

 



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