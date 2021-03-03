Типичное передёргивание на грани фальсификации.

Со школьной скамьи головы наших юных соотечественников забиваются всяким шлаком, и юнцы становятся идеальным объектом для сьвядомай пропаганды. Конечно, количество откровенной бредятины в белорусских учебниках по истории не такое, как на Украине или в странах Средней Азии, но в целом они:





а) изобилуют откровенными фейками, что в принципе неприемлемо,

б) направлены на обслуживание государственной идеологии (вкратце она может быть сформулирована так: Беларусь была всегда, белорусы существовали с древнейших времён (сразу вспоминается учебник "История СССР с древнейших времён”), в 1991-м мы получили незалежнасьць, а как же иначе, если история нашей "белАрусской” государственности прослеживается аж *далее следуют уморительные истории про "белАрусское” Полоцкое княжество/ВКЛ/РП, минуя, конечно же, Российскую империю и СССР – при описании XX века речь идёт только об истории БССР, хотя при описании истории ВКЛ, скажем, говорится про историю всего княжества).





Итак, начнём с типичного передёргивания на грани фальсификации. Вот учебник для 9 класса под редакцией кандидата исторических наук В.А. Сосно.

Описываются события Первой русской революции 1905-1907 гг. и "мрачные годы реакции”. Полиция и жандармы лютуют (конечно же, просто так, от нефиг делать – нет ведь никакого эсеровского террора, от которого не погибло за 10 лет 17 000 человек – простых солдат-призывников, гражданских чиновников, случайных прохожих, инкассаторов). И этот "террор самодержавия” носит в том числе "антибелАрусский” характер. Иллюстрацией тому якобы служат слова депутата III Государственной Думы от Витебской губернии А.П. Сапунова о том, что все, дескать, говорят о праве на самоопределение, только белорусов щемят и никто их не спрашивает (с. 123).





Алексей Парфёнович Сапунов – выдающийся историк, этнограф, настоящий духовный отец города Витебска. Сосно и его коллеги хотят примазать Сапунова к маргинальному сьвядомаму движу начала XX века, который поддерживало три калеки. При этом тактично умалчивается о том, что:

1. Сапунов – депутат Госдумы от "Союза 17 октября”, то есть, проводя аналогии с сегодняшним днём, член "Единой России”. И депутатом от условной "правящей партии” Сапунов был именно в Третьей Думе периода "мрачной реакции”. Именно эта Дума и именно эта фракция были опорой Столыпина (младший брат Петра Аркадьевича являлся одним из виднейших октябристов).





2. Сапунов был западнорусистом и рассматривал белорусов как часть триединого русского народа, а Белоруссию – как неотъемлемую часть общерусского этнокультурного пространства (вот это поворот, наверное, для Сосно!). В 1910 году Сапунов писал:

"В настоящее время все, даже самые мелкие народности, стремятся к национальному самоопределению; необходимо поэтому самоопределиться и нам, белоруссам. Самоопределиться, конечно, не с тою целью, с какою делают это разные инородцы, не с целию какого-либо сепаратизма. Нет ведь, белорусская народность – одна из основных народностей русскаго племени; следовательно, самая мысль о белорусском сепаратизме, по меньшей мере, неуместна. Напротив, упрочение национального самосознания среди белорусской массы несомненно поведет к теснейшему единению ее с остальною Русью” (советуем прочитать дальше, там он раскрывает то, что он, собственно, и имел в виду, выступая в Думе; отнюдь не о "царизме” и "маскалях”).





Если говорить о приведенном в учебнике отрывке, Сосно и компания просто выдрали цитату из контекста. Процитируем выдержку из работы сьвядомага историка из Польши Антона Мировича:

"В выступлении А.П. Сапунов затронул вопрос о необходимости изменения порядка выборов членов Государственного совета от 9 губерний Западного края. Обращаясь к членам Государственной думы, Алексей Парфёнович старался развенчать убеждение в том, что «поляки-католики являлись основной и стародавней народностью Западного края и всегда хорошо относились к белорусам». Оратор выразил надежду, что в ближайшем будущем о нуждах русского народа будут говорить не господа, «сплотившееся в польское коло и представляющие свои сословные и племенные интересы», а истинные хозяева Западного края, каковыми, по мнению историка, являются православные белорусы. Желая полякам достигнуть широких прав в этнической Польше, Алексей Парфенович призывал к самоопределению белорусский народ. «Все, даже самые незначительные народности, стремятся к самоопределению; за ними все признают право на это. Только одна народность, народность белорусская, не смеет и думать об этом». Вопреки распространенному мнению современников о забитости, угнетенности, рабской психологии белорусов, Алексей Парфенович говорил о наличии у белорусского народа своей истории, особенностей в общественной и культурной жизни, призывал белорусский народ к объединению, к созданию «силы, способной противостоять сепаратистским устремлениям поляков, латышей и евреев, проживавших в Северо-Западном крае»”.





То есть они абсолютно провластного депутата от "столыпинской” партии в "столыпинской” Думе, западнорусиста, патриота России, сторонника тесного единения Белоруссии с остальной Русью и противника всякого сепаратизма, будь то польский, латышский или белорусский (вообще им не мыслимый), превратили в эдакого сьвядомага жалобщика, который с думской трибуны осуждал проклятый маскальский царизм, отвергающий право белорусов на самоопределение.