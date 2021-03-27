В Бристоле продолжились схватки с полицией под лозунгом "Kill the Bill"
- 27.03.2021, 19:03,
- Новости
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Массовые столкновения с полицией уже несколько дней длятся в британском Бристоле. Протесты проходят под лозунгом "Kill the Bill". Фильм Тарантино с таким названием переведён на русский как "Убить Билла", но в данном случае имеется в виду Билль, расширяющий права полиции при разгоне демонстраций. Именно он вызвал негодование тысяч британцев. В Бристоле собираются толпы людей; некоторые из них раздают полицейским нарциссы -- в знак своих мирных намерений, но зато другие вступают с полицией в схватки и забрасывают её бутылками, яйцами и петардами. Собравшиеся в основном носят маски (или балаклавы), но сомнительно, что с медицинскими целями. Ни о каком соблюдении "социальной дистанции" не может быть и речи.
Полиция отражает этот натиск с помощью щитов, дубинок и служебных собак.
Фотографии из Бристоля можно посмотреть здесь
. Daily Mail включает премодерацию к комментариям в статьях о протесте, и узнать, что думают о происходящем простые британцы, несколько затруднительно.
Премьер Борис Джонсон назвал
нападения на полицию "позорными".