 

Застрявший 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз обходится мировой торговле в $400 млн в час

 

Контейнеровоз Ever Given, водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, принадлежащий японской компании Shohei Kisen, во вторник, 23 марта, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, изменив курс из-за сильного ветра и песчаной бури и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. 

К работам, чтобы освободить канал и вновь поставить судно  на фарватер, привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах, и японская компания Nippon Salvage. 

До сих пор все попытки снять контейнеровоз с мели успехом не увенчались, на помощь идут два дополнительных буксира. 

Спустя сутки после инцидента цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В очереди на проход через канал стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти. По оптимистичным прогнозам, открыть путь через канал удастся в субботу к вечеру, но теоретически блокировка канала может продлиться неопределённое время.

 

Блокада Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Стоимость перевозимых в сутки в западном направлении товаров составляет примерно $5,1 млрд, в восточном -- $4,5 млрд. Крупнейшая германская страховая компания Allianz подсчитала, что из-за блокировки канала мировая торговля может потерять от шести до $10 млрд в неделю.

 


 


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APN.ru