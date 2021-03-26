Застрявший 23 марта в Суэцком канале контейнеровоз обходится мировой торговле в $400 млн в час

Контейнеровоз Ever Given, водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, принадлежащий японской компании Shohei Kisen, во вторник, 23 марта, перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала, изменив курс из-за сильного ветра и песчаной бури и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

К работам, чтобы освободить канал и вновь поставить судно на фарватер, привлечены специалисты компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах, и японская компания Nippon Salvage.

До сих пор все попытки снять контейнеровоз с мели успехом не увенчались, на помощь идут два дополнительных буксира.

Спустя сутки после инцидента цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%. В очереди на проход через канал стоят более 10 танкеров с 15 млн баррелей нефти. По оптимистичным прогнозам, открыть путь через канал удастся в субботу к вечеру, но теоретически блокировка канала может продлиться неопределённое время.

Блокада Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн в час. Стоимость перевозимых в сутки в западном направлении товаров составляет примерно $5,1 млрд, в восточном -- $4,5 млрд. Крупнейшая германская страховая компания Allianz подсчитала, что из-за блокировки канала мировая торговля может потерять от шести до $10 млрд в неделю.



