 

Сестёр Хачатурян признали потерпевшими

 

Следственный комитет РФ уведомил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей; таким образом, они официально признаны по делу потерпевшими. Защитник сестёр (которые были арестованы по обвинению в убийстве отца), говорит, что следствие будет собирать доказательства преступлений, совершённых Хачатуряном:

"Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны".

Ранее следствие отказывалось возбуждать уголовное дело в отношении Хачатуряна в связи с его смертью, но в декабре 2020 года Басманный суд Москвы признал это решение незаконным.

Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года, а также на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери, в том числе в день своей смерти, Хачатурян допускал жестокое обращение со своими дочерями, систематически наносил им побои, унижал их, угрожал причинением физического насилия, принуждал их к совершению с ним действий сексуального характера, в результате чего у дочерей развились расстройства в виде "синдрома жестокого обращения" и "посттравматического стрессового расстройства".


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