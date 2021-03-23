Няню, отрезавшую девочке голову, "депортируют после окончания лечения"

По сообщению МВД РФ, няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову вышлют из России после принудительного лечения. В 2016 году няню осудили за то, что она, ударами ножа в шею, убила в Москве четырёхлетнюю девочку-инвалида, за которой присматривала. Кроме того она подожгла квартиру и некоторое время разгуливала возле метро "Октябрьское Поле" с отрезанной головой ребёнка, крича "Аллах Акбар" и грозя терактом.

Дата выписки скрывается, но мать Бобокуловой уверена, что дочь уже скоро вернётся домой, поскольку "её состояние значительно улучшилось".

В Узбекистане Бобокулова состояла на учёте в психдиспансере с диагнозом шизофрения. В ноябре 2016 года Хорошёвский суд Москвы отправил её на принудительное лечение.