Язык – это наш последний козырь

Еще в начале осени 2020 года в протестном сообществе очень много дискуссий вызвал подложенный оппозиционными силами пакет реформ, направленный на полный разрыв с Россией. В тот момент лидеры оппозиции от него открестились, указав на явные нестыковки и разночтения. Вместе с тем скандала не удалось избежать, так как многие русофильские противники Лукашенко осознали опасность совместных действий с националистами. В этот момент часть протестующих прекратила участие в протестах.





Одним из самых спорных вопросов, периодически раскалывающих белорусское общество, является статус русского языка. Подавляющее большинство жителей нашей страны на нем не только разговаривает, но и признает его родным. Это категорически не устраивает националистов, которые считают, что русский язык привязывает белорусов к России и мешает построению моноэтнического государства.





В период протестов вопросы геополитической ориентации и языка оппозиция старательно обходила стороной, справедливо полагая, что этнический национализм немедленно опустошит ее ряды. Однако после спада активности старые дискуссии возобновились. Более того, известное оппозиционное СМИ («Радио Свобода») чуть ли не в каждом посте указывает на необходимость лишения русского языка статуса государственного.

На все это можно было бы смотреть с известной долей скепсиса, если бы в Конституции, предложенной Тихановской, не декларировалось, что со временем единственным государственным языком в стране станет белорусский. Каким образом в полностью русскоязычной стране удастся навязать подобное, остается для меня загадкой.





Никого не должно смущать, что «пока» решено сохранить 2 государственных. На примере Украины мы видим, как быстро осуществляется дискриминация, сколь лицемерно при этом действуют власть предержащие, которые на публику заявляют, что русский язык никто не притесняет, а на деле принимают все новые законы против его применения. Некоторые, впрочем, уже не смущаясь называют русский язык оккупантским, а разговаривающих на нем – предателями. Разумеется, белорусские товарищи легко подхватят этот опыт.





У русского языка в Белоруссии достаточно щекотливое положение. С одной стороны, его положение кажется незыблемым ввиду того, что подавляющее большинство интеллектуального контента предоставляется населению именно на нем. С другой стороны, до настоящего момента власти даже не пытались хоть как-то реагировать на многочисленные выпады националистов, оскорбляющих русскоязычных в Интернете.





Еще недавно всякие «мовные эксперты» позволяли себе открыто издеваться над русским языком, а своих оппонентов засуживать в судах. Мне известны десятки дел об оскорблении белорусского языка, однако нет ни одного дела об оскорблении русского. Это, кстати, многое говорит об «русофильстве» правящего режима.





Вряд ли Тихановская сама додумалась до националистических формулировок в Конституции, здесь явно видна рука ее советников. Очевидно, что они делают ставку исключительно на русофобскую аудиторию, которая признается оппозицией наиболее активной. Тем самым они окончательно раскалывают протесты, которые и без того уже практически прекратились.





Интересно, что голосование на платформе «Голос» не оставляет никаких сомнений по поводу того, каким видят белорусы будущее положение русского языка. При этом националисты все равно продолжают биться головой о стену в попытках изжить его из обращения.





Я абсолютно убежден, что в будущем языковой вопрос будет стоять очень остро. Безусловно, любые попытки навязать нам националистические идеалы должны встречать упорное сопротивление.





Думаю, что язык – это наш последний козырь в сохранении здесь русской цивилизации.