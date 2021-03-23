Дума приняла закон о "гаражной амнистии"

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о "гаражной амнистии", который вводит упрощённый порядок оформления в собственность земли под гаражами и самих гаражей. Если его подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября сего года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

"Гаражная амнистия" распространяется на земельные участки под "сваренными" металлическими (некапитальными) гаражами, которые построены до 30 декабря 2004 года, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей.

Закон также даёт право гражданам, использующим капитальный гараж, построенный до введения в действие Градостроительного кодекса 30 декабря 2004 года, получить бесплатно в собственность участок под этим гаражом.

Закон позволит наследникам граждан, которые получили по распределению землю под гараж, оформить права на эти объекты. Те, кто приобрёл гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться "гаражной амнистией" и оформить права на земельный участок и гараж.

Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

"Гаражная амнистия" не распространяется на "ракушки".