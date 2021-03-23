 

Дума приняла закон о "гаражной амнистии"

 

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о "гаражной амнистии", который вводит упрощённый порядок оформления в собственность земли под гаражами и самих гаражей. Если его подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября сего года и будет действовать до 1 сентября 2026 года.

"Гаражная амнистия" распространяется на земельные участки под "сваренными" металлическими (некапитальными) гаражами, которые построены до 30 декабря 2004 года, если земля выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу под строительство гаражей.

Закон также даёт право гражданам, использующим капитальный гараж, построенный до введения в действие Градостроительного кодекса 30 декабря 2004 года, получить бесплатно в собственность участок под этим гаражом.

Закон позволит наследникам граждан, которые получили по распределению землю под гараж, оформить права на эти объекты. Те, кто приобрёл гаражи у первоначальных владельцев, также смогут воспользоваться "гаражной амнистией" и оформить права на земельный участок и гараж.

Уточняется, что никто не вправе ограничивать доступ к данным объектам собственников гаражей или граждан, использующих гаражи.

"Гаражная амнистия" не распространяется на "ракушки".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Госдума одобрила продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года
» Что такое гаражная амнистия и для чего она нужна
» За российские гранты не будут брать налогов
» Госдума приняла проект постановления об амнистии
» Госдума приняла новый Жилищный кодекс
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

Меган и Гарри верхом на верблюде

Меган и Гарри верхом на верблюде

Пандемия как \

Пандемия как "день сурка"

Есть ли место в России для памятников русским?

Есть ли место в России для памятников русским?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

NEXTA — белорусская правда или польский рупор?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сестёр Хачатурян признали потерпевшими

  • 18:00
  • 188

Няню, отрезавшую девочке голову, "депортируют после окончания лечения"

  • 17:47
  • 189
Язык – это наш последний козырь

Язык – это наш последний козырь

В первом чтении принят закон об обязательной дактилоскопии мигрантов

  • 17:06
  • 218

Дума приняла закон о "гаражной амнистии"

  • 16:57
  • 213

Больной Дагестан Сергея Меликова

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru