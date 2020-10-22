Госдума одобрила продление "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года

"Дачная амнистия" -- продление упрощённого порядка оформления прав на жилые и садовые дома -- продлена до 1 марта 2026 года.

В упрощенном порядке можно будет зарегистрировать дома, построенные не только на садовых участках, но и на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства. Ранее такого положения не предусматривалось.





Предлагается продлить на пять лет и положение о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.





"Дачная амнистия" действует с 1 сентября 2006 года; в упрощённом порядке были оформлены права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи, бани и т.д.



