Что такое гаражная амнистия и для чего она нужна

Мой мир

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, в России ещё с советских времён остаётся три с половиной миллиона неоформленных земельных участков и гаражей. Это значит, что люди не могут их законно продать или передать по наследству. До конца 2020 года предполагается принять закон, который даст возможность гражданам оформить права на землю и гаражи в собственность в упрощённом порядке.

Важность упомянутой проблемы понимает и правительство, и президент Путин, отметивший её "социальную составляющую".