 

Что такое гаражная амнистия и для чего она нужна

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, в России ещё с советских времён остаётся три с половиной миллиона неоформленных земельных участков и гаражей. Это значит, что люди не могут их законно продать или передать по наследству. До конца 2020 года предполагается принять закон, который даст возможность гражданам оформить права на землю и гаражи в собственность в упрощённом порядке. 
 
Важность упомянутой проблемы понимает и правительство, и президент Путин, отметивший её "социальную составляющую". 
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