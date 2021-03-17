Меган и Гарри верхом на верблюде

Ничто так не способствует вырождению человечства, как страсть к халяве. Она разьедает волю, лишает достоинствa и губит иммунитет. Иначе говоря, спокойно и без напряга уничтожает основные необходимые для выживания качества, нейтрализуя индивидуальность и заменяя личное сопротивление общей кормушкой.





Страсти к халяве подвержены абсолютно все, от бомжей и клерков среднего звена, до понтификов и президентов. Потому что настоящая и единственная суть халявы в том, чтобы без лишних хлопот и личных усилий оседлать уже кем-то выкормленного и запряжённого чужого ослика и вьехать на нём в Иерусалим, пожиная обеспеченный "тренду" успех и громкие аплодисменты.

С тем неприятным фактом, что ослик может оказаться верблюдом, никак не пролезающим в игольное ушко, на днях ознакомились члены британской монархии.





Герцог и герцогиня Суссекские, оседлавшие в интервью Опре Уинфри самый доходный из всех сегодняшних наихалявнейших трендов - борьбу с расизмом на всех фронтах, включая Букингемские кулуары, наглядно показали миру непогрешимость и этой библейской истины.

Если толком разобраться, то герцог и герцогиня - впрочем, отныне просто - Меган и Гарри (назвавшись груздями и забравшись в кузов, не стоит более крепить титулы, как шляпки на пустые головы),подарили миру одну неожиданную и очень важную надежду : срочно проведённые опросы и подведённые итоги обнаружили, что большая и, вероятно, лучшая часть человечества ещё не лишилась последних мозгов и настырно продолжает соображать, отличая пошлость, глупость и корысть от естественной простоты и «братания с народом».





Исследование общественного мнения серьёзным организмом "YouGov", результаты которого опубликовала газета "The Sun", с прискорбием констатировало, что популярность Меган и Гарри после скандального интервью сиганула под плинтус, да там и затаилась, а вот популярность английской королевской семьи от перемены мест слагаемых и даже вычитаемых практически не изменилась.





Единственным слегка пострадавшим от "разоблачений" Меган и Гарри оказался принц Чарльз, чьё запятнанное нацистскими симпатиями прошлое, несмотря на конфуз, с лихвой отмылось студенческими глупостями самого Гарри (нестойкая память беспечной публики всё-таки удержала эпизод с фотографиями этого маленького члена королевской семьи в некоем «карнавальном» костюме со свастикой...)





Репутация королевы-бабушки вовсе не пострадала, а брат Уильям и его супруга только чуть забрызгались и быстро отряхнулись.

Получается, что в общем и целом, от "бомбических" разоблачений Меган и Гарри, прослезилась одна Меган, удержалась одна Опра, остальные либо возмутились, либо вовсе не обратили внимания. Данные последних опросов неумолимы : четверо из пяти британских подданных заявляют, что «уважают и поддерживают королевскую семью», минус Меган и Гарри. Воистину, кто много жалуется, тот быстро утомляет.





Следует отметить также, что несмотря на лихорадочный "нагон" симпатий к бегунам из Букингемского дворца в Америке и Канаде, цифры сочувствующих "королевским изгнанникам" лишь слегка отличаются от британских, что вполне обьяснимо, учитывая накал процветающего движения BLM, полноправной музой которого является Опра Уинфри.





Опра, к слову, - единственный реальный и неоспоримый выгодополучатель в этой неудавшейся сенсации. Опра открыто "выпасала", окучивала и оберегала пару Меган и Гарри, с самого начала их публичной истории, до вот этого самого недавнего и логичного ещё не завершения, но этапа.

Опра, несомненно превосходящая умом и самообладанием обоих героев её интервью, мгновенно просекла явную слабину позиции "жалобщиков", поперхнувшихся деликатесом с серебрянной ложки, и просто оттянула все зрительские дивиденды лично на себя. В конце концов, она их выпестовала, выслушала и выпотрошила на камеру, лично не замаравшись и публично не осрамившись.





С этого момента, репутация Опры в такой замечательной точке коньюнктуры, как нынешнее торжество BLM, продолжит стремительно обрастать престижем, тогда как Меган и Гарри, ещё сами того не сознавая, столь же стремительно начнут метаться от одного плинтуса к другому, тщетно пытаясь отыскать выход из лабиринта не утолённых халявой амбиций. Лубочный «расизм» не сработал, а больше, зная трудоспособность обоих, нечем крыть.





И если, согласно«Wall Street Journal», за оказавшееся провальным интервью, Меган и Гарри ни копейки от Опры не получили, то согласно их собственному поспешному и неосторожному заявлению, отныне они собираются требовать гонорары за каждое публичное выступление, чтобы - гип-гип- ура! – «оставаться независимыми от клана Виндзоров». Другим способам зарабатывать на независимость Меган и Гарри не обучены.





Самая последняя (на сегодняшний день) попытка забросить новую сенсацию, в ожидании "царствия земного", станет предсказуемо провальной и ни чести, ни славы чете королевских "маркeтологов" не принесёт : согласно настоятельно разносимым в прессе слухам, Меган собралась заняться политикой и баллотироваться в американские президенты. Что, юридически, вполне реально, учитывая её место рождения, но практически абсолютно невыполнимо, учитывая ...Опру Уинфри.





Все, кто наивно полагает, что после Р.Рейгана, изначально отметившегося в кинематографе, президентом Америки запрoсто может стать третьесортная актриса с популярным цветом кожи, следует сначала, для справки, поинтересоваться уровнем образования Р.Рейгана и сразу вслед за этим, вспомнить размах истории Джорджа Флойда, породившего BLM и свидетелей его.

Следующим президентом Америки станет Опра Уинфри, утерев таким образом одновременно и нос, и так и не выжатую до конца слезу Меган и Гарри.





Вообще, Меган и Гарри ожидает ещё великое множество самых разнообразных, сугубо жизненных открытий. Голодать им вряд ли случится, а вот поражаться и обижаться придётся вволю, учитывая этот первый крупный просчёт.

Меган и Гарри ещё не ведают, что все халявщики, и практические, и идеологические, могут долго и безбедно хлебать из кормушки, но кончают всегда неумно и некрасиво. И ещё не поняли, что профессиональные «борцы с расизмом» отнюдь не собираются разoмкнуть свои плотные ряды, чтобы поделиться славой и допустить к делёжке авторитетом их сладкую парочку непуганных "безработных".





Мораль сей басни на самом деле проста до оскомины: всех отступников ранга своего, будь они хоть бомжи, хоть короли, жалеют недолго и всегда с презрением.





Остальное детально прописано в самой умной и самойважной Книге, которую, уж сколько бестолковых веков, человечество почитывает небрежно и применяет, спустя рукава: легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем Меган и Гарри самоназначиться жертвами и стать любимцами публики, на халяву от BLM.





Пока что, Меган и Гарри удалось лишь уподобиться персонажам старого анекдота про атомную бомбу и жителей пустыни : бомба-то у них была, но сбросить её они смогли только с верблюда.

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