Готы идут на Рим?

Чем вызван поход латиноамериканцев Гондураса и Сальвадора к границе США (караван мигрантов) в конце 2018 года? Каковы вообще причины нового переселения народов?

Одно из основных делений традиционных типов хозяйства выделяют тип производящего хозяйства (земледелие, скотоводство), где человек сам выращивает наиболее нужное для себя — пищу. Есть и присваивающий тип хозяйства (охота, собирательство), когда человек тем или иным способом присваивает созданное природой. Присваивающее хозяйство является более архаичным.

Но постиндустриальное общество вновь породило массу людей, имеющих подобный уклад жизни. Они собирают и ведут охоту на продукты и другие ценности высокоразвитого современного общества. Ведь ценностей накоплено очень много, есть что и у кого взять…

Ведущих присваивающее хозяйство надо чётко отделять от тех, которые просто получают какие-то льготы, социальные выплаты.

«Присваивающие» охотятся за материальными ценностями, принадлежность которых этим людям совершенно не очевидно. Например, успешно добиваются индивидуальных или коллективных льгот и выплат неизвестно за что. Также характерный пример такого хозяйства – различные виды современного криминального бизнеса, некоторые представители международного финансового капитала.

Люди, не производящие материальных продукт, всегда существуют в достаточно развитом обществе. Однако они выполняли в нём какую-либо функцию.

Охотники-собиратели современной антропогенной среды для общества, с которого кормятся, ничего не делают. При этом, в отличии от своих архаичных собратьев, они не могут существовать в отрыве от хозяйства производящего, которое они при этом стараются по возможности переориентировать на обеспечение собственных нужд.

По сравнению с недавним прошлым таких людей стало настолько много, что носителей этого уклада жизни можно выделить в особую категорию населения земного шара.

При этом границы между присваивающих и производящим хозяйством нередко размыты. Например, продвижение товара на уровне создание вокруг него настоящего карго-культа, стало неотъемлемой частью торговли промышленными изделиями, которые выпускают крупными партиями …

Для значительной части центральноамериканского общества возможность делить блага и управлять ими значимей возможности их создания. Т.е., можно и сделать, но лучше взять. В подобном обществе вполне можно достигать успеха путём созидания материальных и духовных ценностей. Однако уровень благосостояния, достигаемый таким способом, отличается ограниченностью «потолка» и неравномерностью. Опять таки, для части местного населения. Другая его часть — вполне эффективные производственники. (Причём речь здесь не идёт о «бедных» или «богатых» - и те, и другие есть в разных социальных слоях латиноамериканского общества).

Но для любителей делить и управлять в условиях роста населения (1) и потребностей (2) потолок благосостояния, других социальных возможностей давно достигнут. В рамках «производящего хозяйства» в условиях недостаточной его эффективности из-за сравнительно малой ценностной значимости они больше не могут удовлетворять свои потребности.

Остаётся переходить на сравнительно более рентабельное (пусть не для всех) присвоение ресурсов индустриальной антропогенной среды. Один из основных видов такого присвоения – криминальный. Многие участники «каравана мигрантов» называют угрозу, исходящую от бойцов наркокартелей и уличных банд основной причиной присоединения к нему.

Ведь если нельзя больше вести производящее хозяйство, можно самому перейти к присваивающему, пусть и не столь брутальному. И вести присваивающее хозяйство лучше всего коллективно… Можно собраться вместе и двигаться в те места, где есть много материальных ценностей, которые можно эффективно присваивать теми или иными способами. А потом делить присвоенное и управлять им (3).

Есть места, где есть не только много материальных ценностей, но и американские либералы. Которые стремятся к достижению абсолютной власти в США и подавлению конкурентов, преимущественно — всех «других» белых американцев.

Для этого выходцы из Латинской Америки, особенно склонные «управлять и делить», крайне необходимы либералам. Именно благодаря им появился феномен открытого и демонстративного «каравана мигрантов».

Прежде всего, латиноамериканцы интересны либералам как конкуренты их конкурентов. А в последствии — как удобные подданные, которые будут «по традиции» довольствоваться относительно небольшим количеством материальных благ и не могущие составить конкуренцию властителям.

Над частью либералов довлеет их тоталитарная доктрина «сама по себе», как иррациональная священная истина, не подлежащая сомнению. Именно следование ей заставляет эту часть либералов приветствовать приток мигрантов.

Конечно, в их расчётах немало слабых мест. Например, латиноамериканцы, в том числе и из числа любителей «делить и управлять», могут быть людьми социально крайне эффективными, что они не раз доказывали. В любом случае, послушной паствой либералов они не будут. Вопрос в том, насколько таких будет много и каковы возможности их инкорпорирования в «систему». Чем больше наплыв, тем меньше возможностей…

К тому же американские либералы продолжают серьёзно зависеть от американцев — нелибералов. Например, в сфере технологий, военной сфере, во многом — и в государственном управлении…

К тому же неизвестно, насколько велика возможность ведущих присваивающее хозяйство подорвать основы хозяйства производящего и, естественно, собственного благополучия.

ПРИМЕЧАНИЯ