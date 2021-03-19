 

Лукашенко назвал возможных преемников, Путин поменял посла РФ в Белоруссии

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что присматривается к кандидатам в будущие президенты Белоруссии. Оба они оказались из Гродненской области:

"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник). Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране... уже, я так начинаю уже присматриваться, оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать".  

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии. По информации "Коммерсанта”, новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов, который переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Экс-посол Дмитрий Мезенцев назначен на должность государственного секретаря Союзного государства и на новом посту "обеспечит углубление братских отношений России и Белоруссии".

 

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