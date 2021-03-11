 

Хакеры взломали 150 000 камер видеонаблюдения по всему миру

 

Группа хакеров заявила о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada по всему миру. 

Взломан доступ к камерам в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах, к камерам на складе компании "Тесла" в Шанхае, а также в офисах самой "Веркады".

Целью международной группы хакеров было показать повсеместность видеонаблюдения и то, насколько легко получить доступ к камерам. Хакеры получили доступ не только к 150 тысячам камер, которыми можно управлять дистанционно, но и ко всем архивам компании "Веркада".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения
» Москва потратит почти 30 млрд рублей на систему видеонаблюдения
» Москва опровергает намерение продавать записи камер видеонаблюдения
» Китайские хакеры взломали компьютеры Пентагона
» Хакеры объявили джихад иракским экстремистам
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Бесправие подданных, беззаконие правящих

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Беззащитная Европа: \

Беззащитная Европа: "новый старый" коронавирус

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За прошедший год человечество произвело гораздо больше пластикового мусора

  • 23:13
  • 209

Более 50% россиян уверены, что не могут защитить свои данные в интернете

  • 22:49
  • 193

Более 80% россиян положительно оценивают возвращение Крыма

  • 21:26
  • 247

Эксперт заявил, что треть россиян могла быть невосприимчива к ковиду ещё до пандемии

  • 21:17
  • 238

Хакеры взломали 150 000 камер видеонаблюдения по всему миру

  • 19:54
  • 263

Россия - это мы

  • 13:08
  • 957
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru