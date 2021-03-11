Хакеры взломали 150 000 камер видеонаблюдения по всему миру

Группа хакеров заявила о взломе 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada по всему миру.

Взломан доступ к камерам в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах, к камерам на складе компании "Тесла" в Шанхае, а также в офисах самой "Веркады".

Целью международной группы хакеров было показать повсеместность видеонаблюдения и то, насколько легко получить доступ к камерам. Хакеры получили доступ не только к 150 тысячам камер, которыми можно управлять дистанционно, но и ко всем архивам компании "Веркада".



