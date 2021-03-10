Ставка на подрыв России: кто принесет на блюдечке японцам Курилы, а украинцам Крым?

В последнее время возникло слишком много разговоров о том, что страны, имеющие к России территориальные претензии, только и ждут, что с нашей страной произойдет то же, что с Украиной в 2014 году.





В частности, экономист и политолог Михаил Хазин пишет в колонке для «Новых известий» о том, что американцы совершенно не заинтересованы в хороших отношениях между Россией и Японией и по этой причине они уже давно отработали тему, которая на западных рубежах нашей Родины называется «Крымнаш».

Далее Хазин описывает перспективу отношений между Москвой и Токио в свойственной ему футуристическо-фэнтезийной манере. По его мнению, если сбудется прогноз МВФ относительно распада мировой системы на валютные зоны: американскую (доллар), китайскую (юань) и евразийскую (рубль), естественное развитие ситуации в мире приведет Японию именно в евразийскую валютную зону. Т.е. перечеркнет все усилия американцев, которые те предпринимали после Второй мировой для того, чтобы Япония оставалась их главным форпостом в Юго-восточной Азии.





Лично мне не очень-то верится, что сбудется прогноз, описанный Хазиным — никаких предпосылок для возникновения «евразийской валютной» зоны, а тем более — для присоединения к ней одной из ведущих экономик мира—я не вижу. Однако стоит отметить два важных факта. Первое: экономика Японии действительно в определенной степени подорвана, и с начала 90-х ее бурный рост прекратился. Во всяком случае, она уже и близко не может конкурировать с Китаем, который является основным «потенциальным противником» (заметьте: не Россия) Страны восходящего Солнца. Во-вторых, желание ослабить Китай в регионе у Японии действительно есть. И в Токио все меньше верят в гарантии, которые более, чем полвека давали США со своими военными базами. Во всяком случае, для Японии было бы логично, как минимум, не препятствовать появлению там нового центра силы — России. Не для того, чтобы стравить ее с Китаем (это было бы идеально, но, к сожалению, для Токио, неосуществимо), а для уравновешивания его влияния. Тем более, что в противном случае может сбыться настоящий кошмар для японцев: союз Китая и России, которые, как им кажется, конечно же, мечтают отобрать у Токио Сэнкаку и Хоккайдо. Так что для Токио выгоднее самому дружить с Москвой, не допуская ее сближения с Пекином.





Это было бы также логично, как стремление не класть все яйца в одну корзину. И это, несомненно, должно раздражать американцев, которые считают, что корзина должна быть только одна. И сближения Японии с Россией они не допустят никогда, как 115 лет назад англичане не допустили того же, сыграв не последнюю роль в разжигании русско-японской войны.





Сегодня война явление маловероятное, к тому же, в нее неизбежно окажутся втянуты сами США. Но вот сохранять градус перманентной напряженности это без проблем. Всякий раз, когда становится возможным хоть какое-то сближение Москвы и Токио, включается тема «северных территорий».





Нет, конечно, японское руководство само виновато, что постоянно подкидывает дровишек в этот костер, постоянно педалируя тему, чем настраивает общество на непримиримую позицию и само себе создает проблемы, которые априори не может решить. Получается замкнутый круг, который работает в прямых интересах Вашингтона.





Стоит напомнить, что Япония после войны подписала капитуляцию, согласно которой признавала потерю территорий (правда, без уточнения, в чью пользу). Несмотря на отказ СССР подписывать мирный договор в Сан-Франциско, Токио был готов и дальше не поднимать эту тему, если бы не настояли американцы, сделав выставление территориальных претензий Москве условием прекращения политической оккупации. И даже когда Москва и Токио подписали пресловутую декларацию, согласно которой СССР гипотетически соглашался передать два острова в качестве жеста доброй воли, под нажимом американцев Япония начала требовать все четыре, чем на долгие годы закрыла вопрос для Москвы.





Так во, по мнению Хазина, американцы снова обеспокоились перспективами налаживания российско-японского диалога. «А значит, нужно срочно и немедленно активизировать активную антироссийскую пропаганду по привычному сценарию «крымнаш» (ну, то есть, условно, «итурупнаш»). Дополненную логикой «кровавого режима», который вот-вот «падет под ударами могучей оппозиции», возглавляемой известным берлинским пациентом»,—пишет он.





В самом деле, изучая проблематику территориального спора вокруг Курил, я неоднократно встречал разные мнения среди японских экспертов и простых блогеров и инет-пользователей. Их можно разбить на три группы. Первая — наиболее благоразумная – «острова нам не вернуть, нечего губы раскатывать». Вторая—самая глупая — «острова у России можно отобрать только войной» (у которой зачастую «можно» переходит в «нужно»). И третья – более сдержанная— нужно ждать, когда Россия предельно ослабнет.





Интересно, до каких пределов должна ослабнуть Россия, чтобы у нее можно было забрать стратегически важные территории? Или чтобы она сама отдала? Очевидно, что должна повториться ситуация 1917 или 1991 гг, когда власть в России менялась на свою противоположность: старая уже ничего не могла удержать, а для новой удержание себя в качестве власти было важнее сиюминутного удержания территорий.





Сторонников такого подхода за рубежом достаточно много. Конечно, большинство из них достаточно слабы в понимании внутренних процессов в российской политике, но все они хорошо чувствуют, когда в России начинается политический кризис. Сегодня этот кризис и свои надежды на его разрешение в свою пользу на Западе многие сравнивают с именем Алексея Навального.





Как утверждает Хазин, власти Японии перешли к новой тактике — они больше не возлагают надежд на диалог с существующимроссийским правительством, а, напротив, способствовать его падению путем поддержки в России протестного движения в целом, и отдельных его лидеров в частности, которые, по мнению Японии, придя к власти, передадут ей острова.





Надо отметить, что Хазин не один, кто так думает. Вот, что пишет в тех же «Аргументах недели»генеральный директор Центра политической информацииАлексей Мухин:





«У себя в прессе эксперты страны Восходящего Солнца прямо признаются, что японские власти упустили тот момент, когда от «ослабленной экономически» России можно было потребовать возвращения четырёх островов в ультимативной форме. Японская дипломатия, в свою очередь, переложила ответственность на ельцинскую ещё администрацию – в том смысле, что российская сторона достаточно долго, с 1993 года, то есть времени подписания т.н.«токийской декларации»- вводила своих японских партнёров в заблуждение.





Понятно, что теперь наши японские коллеги, видимо, решили снова поискать ответственных за этот провал. И виновным вновь стараются сделать российское руководство и теперь уже Владимира Путина лично. Даже инспирированную США и ЕС ситуацию вокруг Алексея Навального пытаются представить чуть ли не как удобный момент для оказания решительного давления на российскую сторону».





Сегодня правительство Японии пытается найти факторы давления на Россию, чтобы вновь вернуть себе ряд островов Курильского архипелага».

А это уже политолог Сергей Судаков в «Аргументах и фактах»:

«Логика проста — разпрезидент России Владимир Путинне готов идти на уступки, следовательно, следует создать нового лидера России, который будет более сговорчив и будет готов нарушить действующую Конституцию России или изменить её под интересы Японии.

Отсюда вполне понятны призывы японских средств массовой информациивсеми силами поддержать протестный настрой на фоне арестаАлексея Навального.





По мнению японских элит, консультируемых специалистами из Вашингтона, именно Навальный может стать той фигурой, который с удовольствием передаст Японии острова Курильского архипелага и будет готов обсуждать совместную хозяйственную деятельность на острове Сахалин».

А вот Михаил Делягин, который вэфире Радио «Комсомольская правда» утверждает, что Японию давно интересуют дальневосточные территории. Делягин, правда, сгущает краски, предполагая, что Япония может попытаться силой отобрать не только Южные, но и Северные Курилы, но даже и Приморье, Сахалин и Камчатку. Но главное тут – это то, что он также думает, чтоесли в России сменится руководство, то Токио обязательно вернёт себе острова.





«Возникло некоторое облегчающее обстоятельство, потому что их официальные ученые, политики сделали ряд заявлений, которые свидетельствуют о том, что Япония сейчас склоняется к стратегии 1905 года, к поддержке либеральной оппозиции внутри России как способа захвата Курильских островов. В японских СМИ сейчас звучит очень сильный призыв прекратить диалог с Россией. И поддержать оппозицию на фоне ареста Навального». <…> В японских политических кругах считают, что только со сменой власти, со свержением законной власти в России Япония вернет себе южные острова. В ноябре прошлого года довольно видный японский политолог заявил, что смена министра иностранных дел Лаврова, которая в повестке дня не стоит, увеличит шансы на возвращение Южных Курил».





Ну, и в завершении Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»:

«На южном фланге концентрация [евроатлантического присутствия] наращивается, на западном наращивается, на севере наращивается. Японцы сказали с чьей-то подачи, что им нужен Навальный, чтобы решить проблему Курильских островов. Прелестно, да? Никогда японцы не говорили, что чтобы Курилы были, им нужен Черномырдин или Немцов».





Можно было бы подумать, что это какой-то одновременный приступ «алармизма» или же целенаправленная травля лично Навального. Если бы я не знал, что в Японии многие так действительно так думают. Не в смысле, что надеются на Навального — далеко не все там знают эту фамилию, а в смысле, что ждут дестабилизации и ослабления России.





Хотя и о Навальном там действительно заговорили вслух. Вот что пишет японское англоязычное издание japan-forward в статье под названием «Японии нужна новая стратегия, чтобы вернуть «северные территории» у России»:

Администрация Путина безжалостно расправляется с диссидентами и делает значительный упор на благо привилегированного класса, то есть военных и бывшего КГБ — бывших коллег Путина.





Однако в последнее время по всей России прошли масштабные демонстрации протеста против обращения с лидером оппозиции Алексеем Навальным, который стал жертвой попытки убийства с применением смертоносного нервно-паралитического агента.Ранее в этом году Навальный открыл миру «секретный дворец Путина», и этот дворец вызвал неодобрение во всем мире.





Некоторые думают, что Россия становится все ближе к Китаю, поскольку ни одна из сторон не обеспокоена вмешательством или санкциями по вопросам прав человека. Это похоже на то, как если бы Россия и Китай пытались спровоцировать союз Японии и США, повторяя военные учения и сражаясь вместе в отношении северных территорий и островов Сэнкаку.





Неспособность вести переговоры с Россией сразу после распада Советского Союза—это очень тяжело.Однако по мере того, как по всей России проходят протесты, администрация Путина начинает пошатываться.

Пришло время сосредоточиться на следующей «хорошей возможности» с точки зрения попытки вернуть Северные территории.

Вот вам и страшилка про союз с Китаем и неспособность нынешнего российского руководства договариваться по «северным территориям», и Навальный, и «уникальный шанс»…





Пока об этом вслух не говорят политики, но, очевидно, что эта концепция, как минимум, рассматривается…

И надо отметить, что так рассуждают не только японцы, но и многие другие, кто был бы не прочь поживиться за счет российских территорий. На днях бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого. Конечно, это хайповое заявление из серии «устроить российскому флоту Перл-Харбор» и «взорвать Керченский мост», но оно е лишено смысла, если рассмотреть его внимательнее.





Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». Она считает, что необходимо дождаться, когда «в России начнутся процессы турбулентности». Этот момент, по ее мнению, можно использовать для захвата полуострова военным путем.

Невольно вспоминается прошлогодняя статья в польскойGazetaWyborczaв самом начале коронакризиса, где автор и читатели обсуждают возможность забрать «Крулевец» (так они называют Калининград) у России в случае если он окажется в полной изоляции из-за закрытых границ, и Москва не сможет его содержать.





Ту речь не о политическом кризисе, но тем не менее—очевидно желание поживиться за счет трудностей соседа. Тем более, что Калининград, в отличии от Крыма и Курил, и близко не является спорной территорией, и тем более — никаких даже гипотетических прав на него не имеет Польша.

Что там еще? Часть Псковской и Ленинградских областей, на которые зарится Эстония, постоянно напоминая о ныне не действующем Тартусском мире. Вот недавно глава эстонского парламента снова напоминал о претензиях этой страны, ведь соглашение о границах так до сих пор и не ратифицировано, а значит, Таллин ждет своего часа.





Очевидно, военным путем им тоже ловить нечего, а вот масштабная дестабилизация России дает и им шанс поживиться.

Другой вопрос, а означает ли приход к власти гипотетического Навального, что он сразу понесет кому-то территории на блюдечке? Насчет Крыма он, кажется, высказывался явно не в пользу немедленного возвращения полуострова Украине, а что касается Курил или Печоры — так вроде у нас даже самые безумные либералы не сомневаются в их российской принадлежности. Тем более, что есть новые положения Конституции, запрещающие даже разговоры об этом. Тем более, что любой здравомыслящий политик понимает, что отдать Курилы, да еще и Крым—означает навлечь на себя гнев огромного количества россиян, что чревато «политической смертью».





Так что надо понимать, что вопрос о «раздербанивании» российских территорий может встать только в случае распада страны и начала на ее территории гражданской войны, как это было чуть более ста лет назад, и чем благополучно попытались воспользоваться соседи. Та же Эстония, если бы не распад России вовсе не появилась бы как государство. Причем дважды за сто лет.

История показывает, что у России редко, когда отнимают территории, чаще всего она их сама отдает. Так что бояться самих себя нам следует гораздо больше, чем американцев, японцев или кого бы то ни было еще. Однако все это вовсе не значит, что иностранного вмешательства опасаться не стоит.





Стоит помнить историю. В 1904-1905-м после разрыва дипотношений и начала войны Токио через свою резидентуру из Швеции координировал и финансировал действия различных антиправительственных сил в России, главным образом – национальных движений в разных частях империи – Финляндии, Польше, Грузии. Осенью 1904-го в Париже была организована конференция «российских оппозиционных партий» - на японские деньги. Всего на подрывную деятельность в России было израсходовано около миллиона иен (огромные деньги по тем временам), даже пытались переправить оружие для помощи «революции». Впрочем, японцы прекратили свою подрывную деятельность в России, после того, как победили в войне и получили от России значительные территории, включая юг Сахалина.





Сейчас повторение тех событий представить себе сложно, но, судя по тому, что пишут японские СМИ, можно не сомневаться, что случись чего в России, Токио постарается этим воспользоваться. Учитывая, что США с приходом администрации Байдена взяли курс как раз на внутреннюю дестабилизацию России, нужно понимать, откуда растут ноги у подобных публикаций, и кто и зачем пытается связать рост напряженности в нашей стране с ростом аппетитов жаждущих исторического реванша соседей.





Исходные данные изменились, но методы остаются прежними...