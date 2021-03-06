 

Могила Адама Смита попала в число объектов, которые оскорбляют BLM

Могила знаменитого английского экономиста, "отца капитализма" Адама Смита попала в список объектов, которые считаются связанными с рабством и колониализмом, и это оскорбляет чувства членов движения Black Lives Matter. 
В прошлом году в Эдинбурге была создана специальная комиссия, возглавляемая "первым чёрным шотландским профессором", восьмидесятилетним Джеофом Палмером. Комиссия должна была составить опись исторических названий и объектов, связанных с "расовой несправедливостью". 
Адам Смит, чья могила попала в этот список, с этических позиций критиковал рабство, считал его менее выгодным, чем свободный труд, но не считал возможной его отмену.
Помимо могилы Смита, в списке оскорбляющих чувства BLM объектов оказалась статуя герцога Веллингтона, командовавшего британскими войсками в битве при Ватерлоо. Ревизии в Шотландии могут подвергнуться объекты, связанные с именами королевы Виктории, адмирала Нельсона и даже поэта Роберта Бёрнса. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира
» Около 3500 деревянных храмов России находятся в неудовлетворительном состоянии
» В Москве пройдет очередной снос «самостроя»
» Государство будет изымать незарегистрированную недвижимость
» Абрамович — самый богатый россиянин
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Беззащитная Европа: \

Беззащитная Европа: "новый старый" коронавирус

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Осмысление поражения: фантомы и мифы весны-2021

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Что и почему стоит прочесть современным подросткам

Обезьянья лапка Железного Феликса

Обезьянья лапка Железного Феликса

Не «братские народы», а триединый русский народ

Не «братские народы», а триединый русский народ

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Могила Адама Смита попала в число объектов, которые оскорбляют BLM

  • 22:51
  • 137

Неофеодализм и система социальных баллов.

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Заболеваемость ОРВИ в РФ в 2020 году оказалась на 4 млн случаев больше, чем в 2019-м

  • 15:39
  • 244

Каждый второй россиянин готов помогать социально-незащищённым согражданам

  • 15:22
  • 225

Россия и Белоруссия создадут совместные центры подготовки военных

  • 14:35
  • 241
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru