Могила Адама Смита попала в число объектов, которые оскорбляют BLM

Могила знаменитого английского экономиста, "отца капитализма" Адама Смита попала в список объектов , которые считаются связанными с рабством и колониализмом, и это оскорбляет чувства членов движения Black Lives Matter.

В прошлом году в Эдинбурге была создана специальная комиссия , возглавляемая "первым чёрным шотландским профессором", восьмидесятилетним Джеофом Палмером. Комиссия должна была составить опись исторических названий и объектов, связанных с "расовой несправедливостью".

Адам Смит, чья могила попала в этот список, с этических позиций критиковал рабство, считал его менее выгодным, чем свободный труд, но не считал возможной его отмену.

Помимо могилы Смита, в списке оскорбляющих чувства BLM объектов оказалась статуя герцога Веллингтона, командовавшего британскими войсками в битве при Ватерлоо. Ревизии в Шотландии могут подвергнуться объекты, связанные с именами королевы Виктории, адмирала Нельсона и даже поэта Роберта Бёрнса.