Мерседес Евы Браун и автограф Ленина

Листая старые фотографии в интернете, я неожиданно наткнулся на фотографию Мерседеса, стоящего на открытой стоянке у гостиницы «Украина» и вспомнил эту замечательную историю.

В начале восьмидесятых мне пришлось volens nolens заняться продажей своей машины, и я попал в круг спекулянтов автомобилями. Близко сошелся с Лёвой, фамилию которого уж и не припомню. Лёва был крупным мужчиной, без семьи, проживал он с огромной собакой у гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте.

Лёва придумал крайне оригинальный способ получения нетрудовых доходов. С 1952 по 1973 год у нас в стране выпускалась изумительная машина ГАЗ-69, называемая в народе «Козёл» или «Козлик». Это был неубиваемый автомобиль повышенной проходимости. Металлическая мечта любого провинциального жителя. Общеизвестно, что «в России две беды — дураки и дороги», видимо «Козел» был создан специально для передвижения «дураков» по жутким российским дорогам. И не только по российским утверждает Вики: «За два десятилетия производства ГАЗ-69 и ГАЗ-69А было выпущено свыше 600 тысяч машин. ГАЗ-69 экспортировался в 56 стран мира».

Газ 69







У Левы был прикормлен начальник какой – то подмосковной воинской части, где стояли рядами новые, в масле «Козлики». Законсервированные -на случай атомной войны. Лёва покупал такого «Козла» рублей за 500, затем доставал новые документы в ГАИ, где у него тоже был свой человек. Потом не спеша, изготавливал новые шильдики с номером шасси и перебивал номер двигателя, если он был.

Новый «Жигуленок» стоил у спекулянтов тысяч 12, при номинале в 7500, а уж такая редкая птица, как «Козлик» легко улетала за все 15 000. Спрос на него был огромным.

Лева никуда не спешил и пара таких операций в год обеспечивали ему вполне шикарную жизнь. Напомню, что все люди в СССР работали, а кто не работал мог запросто сесть за тунеядство. На зависть всем спекулянтом Москвы у Лёвы была чудесная работа – он числился секретарем заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Владимира Алексеевича Артамонова (1929-2016). А у скульптора Артамонова была совершенно фантастическая машина - Mercedes-Benz 540K Special Roadster красного цвета, один из 25, изготовленных в 1939 году. Об этом Мерседесе и пойдет речь ниже.

Мерседес Евы Браун

Скульпторы братья Владимир и Валентин Артамоновы работали вместе. Они творили памятники. Кроме бесконечной череды однообразных памятников Ленину они прославились памятником А.В. Суворову в Тирасполе. За «Суворова» и получили братья «заслуженных деятелей искусств» с соответствующими преференциями.

Слева направо: памятник А.В. Суворову,1979; памятник Э. Тельману,1986.



Во время описываемых ниже событий Артамоновы трудились над памятником Эрнсту Тельману, открытом в 1986 году в Москве. На открытии памятника присутствовал сам Генсек Михаил Горбачёв, председатель ГДР Эрих Хонеккер и целая толпа важных немцев из ГДР. Кстати, замахнувшийся кулаком бронзовый Тельман не хочет никому «въехать в рыло», как полагали тогда многие, он делает давно забытый жест немецких коммунистов - «рот-фронт». (Кто сегодня помнит Тельмана?)

Понятно, что братья Артамоновы были товарищами, обласканными партией и правительством, а значит людьми состоятельными.

Владимир Артамонов коллекционировал всякий антиквариат и был человеком очень импозантным. Одевался он невероятно элегантно, как «стиляга», с неизменным шелковым шейным шарфиком «Nina Ricci».

Как к нему попалMercedes-Benz540K SpecialRoadster я знаю только по словам самого Артамонова. Вместе с моим приятелем Лёвой они провели разыскание истории этого Мерседеса с помощью своих друзей из обеих Германий.

В 1939 г. Mercedes-Benz 540K Special Roadster стоил целое состояние и приобрести его могли только олигархи тех времен. Первым владельцем этого авто был то ли румынский король Михай I, то ли Ева Браун, а по словам Артамонова оба – в порядке очереди.





Mercedes-Benz 540K Special Roadster

Князь Гогенцоллерн румынский король Михай I (1921 – 2017) в шесть лет унаследовал трон деда Фердинанда I. Однако после смерти Фердинанда отец Михая вернулся из изгнания, где прибывал за морганатический брак и короновался в 1930 г. как Кароль II. В сентябре 1940 года случился в Румынии прогитлеровский переворот маршала Ионы Антонеску, который втянул Румынию во вторую мировую войну на стороне Гитлера. А королем снова стал Михай, правда только номинально.

В августе 1944-го, когда стало ясно что Гитлер проиграл войну, Михай подсуетился и скинул Антонеску, перейдя на сторону союзников. За такую ловкость Румынский король получил высший военный орден СССР – орден Победы. Всего -то было 17 кавалеров этого ордена: Сталин, Жуков, Эйзенхауэр и др. В 1947 году коммунисты заставили «короля - комсомольца» Михая отречься от трона и эмигрировать в Швейцарию, где он работал пилотом на коммерческих авиалиниях. В 1997 права на королевские поместья и замки он уступил новому правительству Румынии за 30 миллионов евро.

В 2005 году, по случаю 60-летия Победы, король Михай, единственный на тот момент живой кавалер ордена «Победы», посетил Москву, где Президент РФ В.В. Путин вручил ему юбилейную медаль «60 лет Победы».

Орден Победы Михай получил в 24 года, но еще 18 -летним (1939), он получил Mercedes-Benz 540K Special Roadster.

Этот вариант «пятьсот сорокового» с кузовом Special Roadster был самым дорогим.

По версии Артамонова, именно этот Мерседес подарил Гитлер Еве Браун (1912-1945) в самом начале 40-ых. Ева Браун – красавица, отличница, но не комсомолка - стала официальной женой Гитлера за 40 минут до своего самоубийства.





Артамонов рассказывал, что Мерседес Евы Браун доставил в Москву, знаменитый советский скульптор Л. Е. Кербель (1917 - 2003). В 1945 году в Германии он был автором монумента в память героев штурма Берлина и памятников советскому солдату – освободителю. Он же в 1962 изготовил «холодильник с бородой» - Карла Маркса на Театральной площади в Москве.

От Кербеля, вернее от человека, на которого был оформлен Мерседес, автомобиль перешел к Владимиру Артамонову. Он отреставрировал автомобиль в своей мастерской и перекрасил кузов в ярко красный цвет.

В один прекрасный день начала восьмидесятых Лёва пригласил меня домой к скульптору. Владимир Алексеевич жил в том же «сталинском» доме за гостиницей «Украина» на Кутузовском проспекте, что и Лёва. За чаем выяснилось, зачем понадобился именно я. У меня был друг, женатый на сотруднице итальянского посольства. Другими словами, я имел несанкционированные связи с иностранцами.

Артамонов поведал мне, что его мечтой является обмен Мерседеса Евы Браун на новый Мерседес. Мне тогда это совсем не показалось смешным. Мерседесами владели в те времена только «первые» люди страны. И скульптор рассказал мне о своем тайном плане.

Легально вывезти Мерседес Евы Браун из СССР было невозможно. Потому он решил его разобрать, а крупные детали распилить на сегменты, чтобы затем дипломатической почтой вывезти частями за границу. Причем с помощью жены моего друга, итальянки. Весил Мерседес «всего» 3.5 тонны. Потом собрать, сварить, продать на аукционе, деньги поделить, купить Артамонову новый Мерседес и… Я пришел в полное изумление. Взрослые люди, а живут в выдуманном мире. Разумеется, я категорически отказался участвовать в этом безумии, но обещал подумать, как помочь.

Я уже отмечал удивительный факт – этот Мерседес стоял открытым на стоянке у гостиницы «Украина». У меня был знакомый, который подвозил на такси туда девчонок, садился в этот роскошный Мерседес и предлагал покатать ошеломленную такой перспективой дурочку, но только после того, как она покатает его… и т.д. Соблазнял чужим Мерседесом, редкий был аферюга.

Скульптор Артамонов, как человек творческий продолжал изобретать схемы по обмену своего Мерседеса на новый, пока его не пригласили в КГБ. Там быстро поставили ему голову на место. Он испугался и затих, о чем поведал мне тот же Лёва. И тогда у меня родилась идея.





Автограф Ленина

Я уже сталкивался с автографами В.И. Ленина и знал, как высоко их ценят в нашей стране. Мой приятель Саша Дынников за несколько тетрадочных листов, написанных рукою Ленина, переехал из комнаты в коммуналке в отдельную квартиру, правда не без помощи известного поэта Роберта Рождественского. Мы с Сашей сверяли текст этого автографа Ленина с официально изданным текстом этой же работы – много расхождений и очень принципиальных.

В советское время коллекционировать или даже просто хранить автографы Ленина было запрещено. Нет, не было официального запрета, чтобы люди не боялись разболтать о своем «сокровище». Негласный запрет всегда был страшнее.

Сразу после смерти Ленина в НКВД был создан специальный отдел, занимающийся поиском и изъятием всех ленинских документов у всех частных лиц и организаций. Все члены партии по постановлению ЦК РКП(б) должны были сдать в Институт Ленина имеющиеся у них ленинские письма и другие документы. После смерти высокопоставленных партийных работников, их жилища, как и жилища их родственников, друзей и любовниц посещали сотрудники «органов» на предмет поиска и изъятия важных «секретных» документов. За рубежом ленинские документы скупали по невероятным ценам или просто похищали.

В 1921 году был создан Института Маркса и Энгельса. В 1923 году - Институт Ленина. В 1931 году они были объединены в Институт Маркса-Энгельса-Ленина, который стал в 1956 году Институтом марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС.

Главной задачей Института на всех его этапах являлось сбор и хранение документов Маркса, Энгельса, Ленина, а также материалов об их жизни и деятельности. Естественно, институт собирал документы вообще о всех деятелях партии, под предлогом изучения истории КПСС.

Институт вел активный поиск документов и в антикварных конторах, торговавших рукописями. Деньги на эти цели Политбюро ЦК и Советское правительство не жалело!

Была проделана колоссальная работа по возвращению в Россию личных архивов Ленина, оставленных на хранение за рубежом в период эмиграции.

Разумеется, эти задачи решались при самом активном участии ОГПУ, НКВД, ГПУ и КГБ. Например, одним из сотрудников Института марксизма-ленинизма был фанатичный любитель автографов Л. Троцкого, герой Советского Союза Рамон Иванович Лопес, он же Хайме Рамон Меркадер дель Рио (1913-1978). Сколько было еще таких же заядлых коллекционеров, не узнает уже никто и никогда.

Такой пристальный интерес со стороны «органов» к ленинским документам легко объясним. Ленин был объявлен новым мессией, вместо Иисуса Христа и каждое мгновение его жизни должно было быть вне подозрений, как жена Цезаря.

А Ленину с сотоварищи было, что скрывать: психические и венерические болезни, очень не русское происхождение, сексуальные похождения, патологическая жестокость, якобы оправданная революцией и гражданской войной, сотрудничество с царской охранкой и немцами, теснейшая дружба с Троцким, Зиновьевым, Бухариным и другими «верными ленинцами», которых Сталин превратил во врагов народа и многое другое.

В 1958—1966 гг. вышло пятое издание сочинений Ленина в 55 томах. Все, что он только «официально» написал с 1893 по 1922 гг. Примерно 40 000 страниц печатного текста за эти 29 лет. Это в среднем по четыре страницы в день! У Ленина был размашистый почерк, значит умножить на пять, как минимум, страшно даже подумать какое количество бумаги исписал этот человек. А ведь Ленин умудрялся еще писать на полях всех книг и брошюр, которые читал или бегло просматривал. Про надиктованные машинисткам труды даже не будем вспоминать.

Невозможно представить, какой объем работы проделали наши доблестные работники «внутренних органов» по сбору документов и автографов Ленина, а также его соратников.

После развала Советского Союза В ноябре 1991 года Институт марксизма-ленинизма прекратил свое существование и автографы Ленина стали появляться в антикварных магазинах Москвы. Как правило это были книги и брошюры (часто неразрезанные) с его автографом на титуле и пометками внутри. К сожалению, никогда ничего сенсационного - «остренького», но это только на мой взгляд. Цена автографов Ильича на зарубежных аукционах резко упала примерно до 10 тысяч долларов и ниже за книгу с ленинскими почеркушками на полях.

Откуда вдруг они появились? Так, из архива Института марксизма – ленинизма, откуда же еще. Воровали все, кому не лень. Прибавочная стоимость влекла товарищей, подкованных учением Маркса.

Потом вмешались опять наши бдительные «органы» и завели уголовные дела, по итогам которых одни «коллекционеры» отбыли в места не столь отдаленные, а другие успели сбежать за границу.





Вернемся назад в начало восьмидесятых к скульптору Артамонову и Мерседесу Евы Браун. Я предложил, скорее в шутку, чем всерьёз, поменять Мерседес на автографы Ленина. К моему неописуемому удивлению этот проект осуществился. Полагаю, не без помощи влиятельных друзей Артамонова, а они были у него в изрядном количестве.

По счастливому стечению обстоятельств, через какое-то время Артамонову стало известно, что некие автографы Ленина польского периода эмиграции выставлены на продажу на каком-то зарубежном аукционе. Якобы, очень важные документы. В подробности меня никто не посвящал, естественно.





В июле 1912 г. Ленин приехал в польские земли, находившиеся в составе Австро-Венгрии и прожил там два года. Когда в 28 июля 1914 началась «Великая война», то Ленина сразу посадили в тюрьму, видимо приняв за русского шпиона. Но ненадолго. Путешествие из Кракова в Вену Ленин проделал в товарном вагоне. Из Вены, преодолевая огромные трудности, он выехал в Швейцарию. Забрать с собой архив Ленин не мог. Все это было упаковано и оставлено в польском Поронине. «Пришлось только бросить часть (большую, почти все) книг в Галиции... боюсь очень за их судьбу» (В. И. Ленин. Письма к родным, стр. 404.), писал Ленин сестре в ноябре 1914 года.

После смерти Ленина: «Архив передан директору Института Ленина тов. Каменеву. Однако, среди переданных материалов нет взятых австрийскими властями книг Ленина, книг и всей переписки тов. Зиновьева, а также всего находившегося в квартире Ганецкого, в том числе важных документов, оставленных Лениным на хранение. Всего тогда перешло в руки польской жандармерии около 1000 кило». (За два года скопить архив в тонну! Вот это действительно титан!)





Эпилог

История закончилась благополучно. Артамонов переоформил Мерседес Евы Браун на указанного ему сотрудника КГБ, после чего Мерседес оказался за границей, где его обменяли на автографы Ленина, а счастливый скульптор впоследствии стал «рассекать» на новом Мерседесе. Последнее сообщение в прессе о скульпторе Владимире Артамонове было печальным: «6 марта 2006 г. вооруженные преступники ворвались в частный дом заслуженного скульптора России Владимира Артамонова, избили хозяина и похитили уникальную коллекцию холодного оружия 18 века. В. Артамонов госпитализирован с травмами различной степени тяжести». (Умер В.А. Артамонов в 2016 г.).

Мой приятель Лёва, секретарь Артамонова давно исчез с моего горизонта.

В 2005г. артамоновский Mercedes-Benz 540K Special Roadster был продан в Германии на аукционе. Вся история автомобиля начиная с Михая была расписана на двух страницах, целый столбец был посвящен Артамонову.

Миллиардер и глава «Формулы-1» Берни Экклстоунн в 2007 г. за свой Mercedes 540К выручил на аукционе 8 млн 100 тыс. долларов США.

Институт марксизма-ленинизма неоднократно менял свою вывеску, пока в 2005 году не был присоединён к Институту социологии в качестве Центра комплексных социальных исследований.

Библиотека Института марксизма – ленинизма тоже не раз меняла название, пока с 1 апреля 2014 г. не превратилась в Центр социально-политической истории — филиал Государственной публичной исторической библиотеки России.

Наконец, на базе прекратившего свою деятельность Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма появился Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, который в 1999 году был преобразован в Российский государственный архив социально-политической истории путём слияния с Центром хранения документов молодёжных организаций.

Где -то там за семью печатями хранится секретный ленинский архив, дабы никто и никогда не узнал сокровенных тайн вождя мирового пролетариата.





Автограф В.И. Ленина







Артамоновский Mercedes 540К у гостиницы «Украина». Фото 1982г.







